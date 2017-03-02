Kaymakam’ın aracı kaza yaptı 2 ölü

Malatya’nın Pütürge ilçe Kaymakamı Erkan Savar’ın makam aracı kaza yaptı.Kazada karşıdan gelen bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Pütürge İlçe Kaymakam Erkan Savar’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde Pütürge karayolu Tepehan yol ayrımında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya merkezden ilçeye giden Pütürge Kaymakamı Erkan Savar’ın makam aracı ile Sincik istikametinden gelen Mehmet Demirhan yönetimindeki 44 FK 713 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Mehmet Önal ile Derviş Özacar olay yerinde hayatını kaybederken Hacı Demirhan, Mehmet Demirhan, Derviş Akköse ile Kaymakam Erkan Savar, şoförü Ali Akay ile ismi öğrenilemeyen koruması yaralandı.