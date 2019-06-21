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Kıskançlık yüzünden eski eşi ve baldızını katletti 

İzmir Çiğli'de kıskançlık yüzünden öldürülen Habibe Çevik ile kız kardeşi Fatma Akdağ toprağa verilirken, korkunç olayın detayları da gün yüzüne çıktı.

Kıskançlık yüzünden eski eşi ve baldızını katletti 

İzmir Çiğli'de kıskançlık yüzünden öldürülen Habibe Çevik ile kız kardeşi Fatma Akdağ toprağa verilirken, korkunç olayın detayları da gün yüzüne çıktı.

21 Haziran 2019 Cuma 22:30
Kıskançlık yüzünden eski eşi ve baldızını katletti 

Kıskançlık yüzünden eski eşi ve baldızını katletti 

Kıskançlık yüzünden eski eşi ile baldızını çocuklarının gözü önünde öldüren Göksel Sağlam tutuklanırken, saldırıda can veren Fatma Akdağ ile Habibe Çevik gözyaşları arasında toprağa verildi. İzmir'in Çiğli ilçesinde, Göksel Sağlam'ın, eski eşi Habibe Çevik ve onun kardeşi Fatma Akdağ'ı öldürdüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlam'ın, abla-kardeşi, 2 küçük kız çocuğu evdeyken, 'kıskançlık' krizine girmesi sonucu öldürdüğü öğrenildi. 


Son dakika haber, Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Çiğli'ye bağlı Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Göksel Sağlam (47), eski eşi Habibe Çevik (42) ve onun kardeşi Fatma Akdağ'ı (39) tabancayla başlarından vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Göksel Sağlam, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 3 dakikalık kovalamacanın ardından elindeki tabancayla yakalandı. Gözaltına alınan Sağlam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Göksel Sağlam'ın, 'basit yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu Menemen Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan izin alarak, çıktıktan sonra başka biriyle ilişkisi olduğunu düşünerek, 'kıskançlık' krizine girdiği ve Habibe Çevik'i takip ettiği öğrenildi.


SOKAĞA İNMEYİNCE EVE ÇIKIP, VURMUŞ

Olay günü evde bulunan Habibe Çevik ve Fatma Akdağ'ın annesi Hatice Çevik, emniyetteki ifadesinde, eski damadı Göksel Sağlam'ın eve geldiğini, kızı Habibe Çevik'i aşağı çağırdığını ve kızının da "Benim seninle görüşecek bir şeyim yok" diyerek, inmediğini söyledi.
Hatice Çevik, buna sinirlenen Göksel Sağlam'ın, yukarı çıkarak, kapıya dayandığını, evde bulunan Habibe Çevik'in çocuklarının ise korkarak odaya saklandıklarını, Göksel Sağlam ile Habibe Çevik'in kapıda tartıştığını ve Göksel Sağlam'ın yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, kızı Habibe Çevik'i başından vurduğunu anlattı. Çevik, müdahale etmeye çalışan diğer kızı Fatma Akdağ'ın da başından vurulduğunu, kendisi de direnirken, Göksel Sağlam'ın polis aracının siren sesini duyunca kaçtığını söylediği öğrenildi.

1 GÜN SONRA ÇOCUKLARIYLA DENİZLİ'YE GİDECEKMİŞ

Göksel Sağlam'dan boşanan; ancak sürekli tehdit mesajları alan Habibe Çevik'in, Denizli'deki kadın sığınma evine gittiği de ortaya çıktı. Hatice Çevik, bir süre önce çocuklarını görmeye gelen Habibe Çevik'in, Denizli'de yeni hayata başlamak istediğini söyledi. Anne Çevik, kızının Denizli'de kendisine iş ve ev bulduğunu, çocuklarını da alarak, olaydan 1 gün sonra Denizli'ye dönmek üzere hazırlık yaptığını söyledi.
Göksel Sağlam'ın ise Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.
 

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IzmirÇiğliKıskançlıkCinayetSon Dakika Haber
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