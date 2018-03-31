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Kızını iki erkekle birlikte görünce kurşun yağdırdı

Malatya il merkezinde Çöşnük Mahallesi'nde, evden çıkan kızını takip eden Erdal K, bir parkta iki erkekle buluşan Pınar K. ile yanında bulunan iki kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.

Kızını iki erkekle birlikte görünce kurşun yağdırdı

Malatya il merkezinde Çöşnük Mahallesi'nde, evden çıkan kızını takip eden Erdal K, bir parkta iki erkekle buluşan Pınar K. ile yanında bulunan iki kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.

31 Mart 2018 Cumartesi 00:01
Kızını iki erkekle birlikte görünce kurşun yağdırdı

Kızını iki erkekle birlikte görünce kurşun yağdırdı

Malatya'da evden çıkan kızını takip eden Erdal K. adlı baba, kızı Pınar K.'yı bir parkta 2 erkekle görünce çılgına döndü

Malatya'da Erdal K. adlı vatandaş, parkta iki erkek arkadaşıyla buluşan kızı Pınar K.'ya (26) ve beraberindeki 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Pınar K. ile erkek 2 arkadaşının yaralandığı olayda, Erdal K. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde bulunan Çöşnük Parkı'nda meydana geldi. Erdal K., evden çıkarken takip ettiği kızı Pınar K.'nın parkta 2 erkek arkadaşıyla buluştuğunu gördü. 

Bu duruma öfkelenen Erdal K., kızı Pınar ve yanındaki 2 arkadaşına silahla ateş açtı. Vücutlarına kurşun isabet eden Pınar K. ile arkadaşları Ş.F. (36) ve M.N'ye (31) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, olay yerinden ticari araçla kaçmaya çalışan Erdal K. polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

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