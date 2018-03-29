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Kobra yılanı zehiri: İki tüp zehir 10 milyon lira 

Kobra zehiri kaçakçıları suç üstü yakalandı. İki tüp içerisinde piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan kobra zehirlerine el konuldu.

Kobra yılanı zehiri: İki tüp zehir 10 milyon lira 

Kobra zehiri kaçakçıları suç üstü yakalandı. İki tüp içerisinde piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan kobra zehirlerine el konuldu.

29 Mart 2018 Perşembe 15:42
Kobra yılanı zehiri: İki tüp zehir 10 milyon lira 

Kobra yılanı zehiri: İki tüp zehir 10 milyon lira 

Son dönemde Türkiye'de düzenlenen operasyonlarla ele geçirilen yılan zehirlerine bir yenisi daha eklendi. Nereden getirildiği belli olmayan 2 tüp kobra zehirinin piyasa değeri ise 10 milyon lira...


Bilecik'te, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen toplam 253,1 gram ağırlığında iki tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Zehirin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
Bilecik'te bir otomobilde yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen toplam 253,1 gram ağırlığında iki tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.  

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yurda Ukrayna'dan kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehirlerini, ilaç ve kimya firmalarına satmak için irtibat kurduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. 

Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Osmaneli ilçesi eski İznik-Sakarya karayolunda durduruldu.

Araçta narkotik köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, arka koltuktaki paspasın altına zulalanmış, peçetelere sarılmış ve tüplere konulmuş halde toplam 253,1 gram kobra yılanı zehri ele geçirildi. Kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan zehrin piyasa fiyatının 10 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Otomobilde bulunan M.D, T.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Kobra Yılanı ZehiriKobra Zehiri
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