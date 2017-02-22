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22 Şubat 2017 Çarşamba 18:12

Kocaeli'de utanç verici olay, 13 yaşında kız çocuğuna....

Kocaeli Başiskele'de ailesiyle sorunlu 13 yaşındaki kız çocuğu evden kaçtı hayatı karardı. Polis kız çocuğuna uyuşturucu vererec tecavüz eden 11 kişiyi yakaladı.

Kocaeli'de utanç verici olay, 13 yaşında kız çocuğuna....
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Kocaeli'de utanç verici olay, 13 yaşında kız çocuğuna....

Anneler, babalar dikkat. Her gün bu kötü haberler yazanları da okuyanları da dehşete düşürüyor. Henüz 13 yaşındaki kız çocuğu önce evden kaçtı, ardından uyuşturucu satıcılarının eline düştü. Talihsiz kız çocuğuna uyuşturucu veren 11 kişi tecavüz etti.

Son Dakika Haberler, Evden kaçan kız çocuğuna uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunan aralarında küçük yaşta çocukların da olduğu 11 kişi gözaltında alındı

Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde evinden kaçan 13 yaşındaki kıza uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunan, aralarında küçük yaşta çocukların da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

EVDEN KAÇTI, BİR HAFTA SONRA BULUNDU!

Başiskele'de oturan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki C.G. evinden kaçarken, bir hafta sonra bulundu. C.G.'nin evden kaçtığında birlikte olduğu kişilerin kendisine uyuşturucu verdiğini söylemesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi görevlileri, C.G'nin ailesi ile görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON!

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü C.G'ye uyuşturucu madde veren ve cinsel istismarda bulunan 11 şüphelinin tespitini yaptı. Ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

ARALARINDA YAŞI KÜÇÜK ERKEK ÇOCUKLARI DA VAR!

Yaşı küçük kıza uyuşturucu temin eden, içmesine aracılık eden ve uyuşturucu maddenin etkisindeyken kendisine cinsel istismarda bulunan, aralarında yaşı küçük erkek çocuklarının da bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
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