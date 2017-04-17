Konya'da esrarengiz saldırı: Otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı

Konya'da Işıklar Mahallesi'nde bir otomobile henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateşte, 4 kişi yaralandı

Konya'da halk oylaması heyecanı sürerken gece yarısı bir otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı.Olay, saat 00.30 sıralarında Konya'nın merkez Selçuklu İlçesi Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik arkadaş grubu, pazar alanında alkol aldıktan sonra, geldikleriplakalı otomobile binip, evlerine gitmek için hareket etti. Bu sırada henüz plakası belirlenemeyen bir kamyonetten, otomobile pompalı tüfekle iki el ateş açıldı.Silahtan çıkan saçmalar,'nın (28) omuz ve yüzüne,'ın (24) dizine,'in (22) eline,'ın (23) ise el ve omzuna isabet etti.(31) ise yara almadan kurtuldu.