Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117202
ALTIN
164.850
DOLAR
3.8974
STERLİN
5.4297
EURO
4.7997
Başakşehir Güreş Salonuna Kavuştu
Başakşehir Güreş Salonuna Kavuştu
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne...
İngiliz takımları 'Devler Ligi'ne tutunamadı
İngiliz takımları 'Devler Ligi'ne tutunamadı
FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri değişmedi
FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri...
Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi
Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi

Konya Kadınhanı'nda ahır inşaatında facia; 3 ölü var

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yapımı devam eden besihanenin duvarının yıkılması sonucu 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı..

Konya Kadınhanı'nda ahır inşaatında facia; 3 ölü var

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yapımı devam eden besihanenin duvarının yıkılması sonucu 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı..

15 Mart 2018 Perşembe 23:51
Konya Kadınhanı'nda ahır inşaatında facia; 3 ölü var

Konya Kadınhanı'nda ahır inşaatında facia; 3 ölü var


Konya Kadınhanı ilçesi yakınlarında besihane inşaatında meydana gelen çökme faciaya döndü. 3 işçi hayatını kaybetti.


Olay, bugün akşam saatlerinde, eskiden belde statüsünde olan Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir besihane inşaatında, belirlenemeyen nedenle beton duvar yıkıldı. Enkazın altında kalan işçiler Egemen Öztürk, Feyyaz Kaçmaz, Mücahit Öztürk ve Latif Öztürk yaralandı. Yaralılardan Egemen Öztürk, Kadınhanı Devlet Hastanesi'nde diğer 3'ü de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, işçilerden Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Latif Öztürk'ün hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Uruguay vatandaşı olmuş
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Uruguay vatandaşı olmuş
Çiftlik Bank, güvenlikçiyi yönetim kurulu üyesi yapmış
Çiftlik Bank, güvenlikçiyi yönetim kurulu üyesi yapmış
Çorum'da feci kaza 11 ölü var: 10 numara yağ yüzünden mi?
Çorum'da feci kaza 11 ölü var: 10 numara yağ yüzünden mi?
İzmir'de genç kadın evinde ölü bulundu
İzmir'de genç kadın evinde ölü bulundu
Tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu evinde ölü bulundu
Tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu evinde ölü bulundu
Silahlı gaspçı arkadan sinsice yaklaştı, genç kızı yerde sürükledi
Silahlı gaspçı arkadan sinsice yaklaştı, genç kızı yerde sürükledi
Babasının istismarına uğrayan kızı öğretmeni kurtardı
Babasının istismarına uğrayan kızı öğretmeni kurtardı
Yine Metro Turizm, Yine skandal: Bu kez kurban 10 yaşında çocuk
Yine Metro Turizm, Yine skandal: Bu kez kurban 10 yaşında çocuk

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim