Konya Kadınhanı'nda ahır inşaatında facia; 3 ölü var



Konya Kadınhanı ilçesi yakınlarında besihane inşaatında meydana gelen çökme faciaya döndü. 3 işçi hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saatlerinde, eskiden belde statüsünde olan Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir besihane inşaatında, belirlenemeyen nedenle beton duvar yıkıldı. Enkazın altında kalan işçiler Egemen Öztürk, Feyyaz Kaçmaz, Mücahit Öztürk ve Latif Öztürk yaralandı. Yaralılardan Egemen Öztürk, Kadınhanı Devlet Hastanesi'nde diğer 3'ü de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, işçilerden Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Latif Öztürk'ün hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi.