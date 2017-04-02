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02 Nisan 2017 Pazar 01:55

Konya Karatay'da vahşi cinayet; 14 yerinden bıçaklandı

Konya'da 30 yaşındaki Murat Baştuğ, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Konya Karatay'da vahşi cinayet; 14 yerinden bıçaklandı
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Konya Karatay'da vahşi cinayet; 14 yerinden bıçaklandı


Konya Karatay'da Murat Baştuğ adlı vatandaş, kimliği belirsiz bir kişinni saldırısına uğradı. 14 yerinden bıçaklanan Baştuğ, kaldırıldığı hastanede can verdi.
Konya Haber
Olay, saat 23.15 sıralarında merkez Karatay İlçesi Mengene Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Murat Baştuğ ile sokakta karşılaştığı kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Baştuğ, olay yerinden kaçtı. Ancak şüpheli ya da şüpheliler, peşine düştükleri Baştuğ'u oturduğu apartmanın girişinde yakalayıp çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Baştuğ, ağabeyi Hüseyin Baştuğ'un kapısını çalarak yardım istedi.


SON SÖZÜ 'TANIMIYORUM' OLDU

Hüseyin Baştuğ, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağabeyinin kendisini kimin bıçakladığı sorusuna "Tanımıyorum" cevabını veren Murat Baştuğ, baygınlık geçirdi.
Olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baştuğ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesi alan Baştuğ'un cesedi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kondu.
Apartmanın ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 
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