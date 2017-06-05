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05 Haziran 2017 Pazartesi 16:26

Konyalı doktor, Şemdinli'de vahşice katledildi

Şemdinli'de aile hekimi olarak görev yapan 25 yaşındaki doktor Pevrul Tana, evinde öldürüldü. Genç doktorun cesedi çürümek üzereyken bulundu.

Konyalı doktor, Şemdinli'de vahşice katledildi
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Konyalı doktor, Şemdinli'de vahşice katledildi

Memleketi Konya'ya gitmek için izin alan Doktor Pevrul Tana, Şemdinli'de oturduğu dairede vahşi bir cinayete kurban gitti. Genç doktorun ölümünün ardından Şemdinli polisi cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Sağlık Ocağı'nda aile hekimi olarak görev yapan 25 yaşındaki Dr. Pevrul Tana, evinde ölü bulundu. Dr. Tana'nın başında poşetin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şemdili'ye ilk görev yeri olarak atanan Aile Hekimi Pevrul Tana, memleketi Konya'ya gitmek üzere geçen hafta kurumundan izin aldı. İzinli olması ve memleketine gidecek olması nedeniyle çalışma arkadaşları tarafından merak edilmeyen Dr. Tana'nın oturduğu daireden kötü kokular gelmeye başlayınca rahatsız olan komşuları, bugün durumu polise bildirdi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın 6'ncı katında oturan  Dr. Tana'nın yaşadığı daireye polisler kapıyı kırarak girdi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisler eve girdiklerinde Dr. Pevrul Tana'nın çürümeye başlayan cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından erkek doktorun cesedi, Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Dr. Tana'nın başında ise bir poşetin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, konuyla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını söyledi.

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şemdinliCinayetPevrul Tana
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