Kuzey Irak ve Şırnak'ta 9 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün sabah saatlerinde Şırnak kırsalı ve Kuzey Irak Zap bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 9 teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini ve bölgede bulunan 2 silah mevzii, 2 sığınak ve 1 mağaranın tahrip edildiğini açıkladı.AVAŞİN-BASYAN'DA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİAvaşin-Basyan bölgesinde sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen teröristlere yönelik olarak Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.