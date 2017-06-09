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09 Haziran 2017 Cuma 13:04

Kuzey Irak ve Şırnak'ta 9 terörist öldürüldü

Eylem hazırlığında olan teröristlere hava operasyonu. TSK'dan Kuzey Irak ve Şırnak'ta hava harekatı! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak ve Şırnak'ta 9 terörist öldürüldü
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Kuzey Irak ve Şırnak'ta 9 terörist öldürüldü



Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün sabah saatlerinde Şırnak kırsalı ve Kuzey Irak Zap bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 9 teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini ve bölgede bulunan 2 silah mevzii, 2 sığınak ve 1 mağaranın tahrip edildiğini açıkladı.

AVAŞİN-BASYAN'DA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Avaşin-Basyan bölgesinde sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen teröristlere yönelik olarak Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


 
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