Mahkeme, evsiz adama ev hapsi cezası verince...

"DAHA ÖNCE KARŞILAŞILAN BİR DURUM DEĞİL"

"EVİM OLMADIĞI HALDE EV HAPSİNDEYİM"

Mahkeme, sokaklarda yaşayan işsiz ve madde bağımlısı adama evden çıkmama cezası verdi. Ancak ortada garip bir durum var. Barış Alkan adlı kişinin ne evi ne de başını sokacak küçük bir odası var.İstanbul Sögütlüçeşme Metrobüs durağı yakınlarını mesken tutan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Barış Alkan'ın adı 'Uyuşturucu alıp satmak' davasına konu oldu. Yargılandığı mahkemede ev adresi sorulan şüpheli, evi olmadığını, eski bir futbol sahısının yakınlarında yatıp kalktığını söyledi. Havalar iyi olunca her yer onun evi. Sokaklarda yatıp kalkıyor. Mahkemenin adli kontrol tedbiri olarak verdiği "ev hapsi" cezasını, evi olarak tanımlanan boş bir arazide çekiyor.31 yaşındaki Barış Alkan, 14 Nisan'da Kadıköy Söğütlüçeşme'de uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama talebini reddederken, Alkan için CMK 109/3 J maddesi gereğince, 'konutu terk etmemek suretiyle Adli Kontrol Tedbiri uygulanmasına' karar verdi.Baro tarafından Barış Alkan'ı savunması için görevlendirilen Avukat Oktay Özer karara şaşırdı. Ev hapsi kararına itiraz eden Özer, Bu daha önce karşılaşılan bir durum değil. İtirazlarımı hem sözlü hem de sonradan yazılı bildirmeme rağmen, taleplerimiz reddedildi. Kişi dışarıda yatıyor. Herhangi bir konutu yok. Ama bu kişi hakkında bir ev hapsi kararı var. Bu nasıl uygulanacak?" diye sordu.Oysa Barış Alkan, mahkeme kararında adres bilgisi olarak yer alan Söğütlüçeşme metrobüs durakları arkasında bulunan metal levhalarla çevrili boş alanda cezasını çekmeye başladı bile.Telefonu el konulan Barış Alkan'a ulaşabilmenin tek yolu Sögütlüçeşme civarında onu tanıyan birilerine rastlayıp nerede olduğunu sormak. Çevrede dolaşması yasak olan Barış'a kısa bir soruşturmanın ardından ulaşmak mümkün.Kendisi gibi madde bağımlısı olan kişilerle birlikte sokakta yatan Barış Alkan'ın Sögütlüçeşme Metrobüs İstasyonu ve çevresine çıkması yasak. Bölgede görev yapan polisler Alkan'ın bulunduğu yerden çıkmasına izin vermiyor. Bulunduğu bölgeden dışarı adım atamadığını söyleyen Barış Alkan, "Polisler gördükleri her yerde engelliyor. Dışarı çıkarsam 'suç' diyorlar. Evim olmadığı halde yine ev hapsindeyim "diye konuştu.