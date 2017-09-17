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Mardin Dargeçit'te üs bölgesine terörist saldırı

Mardin Dargeçit'te üs bölgesine terörist saldırı

17 Eylül 2017 Pazar 19:07
Mardin Dargeçit'te üs bölgesine terörist saldırı

Mardin Dargeçit'te üs bölgesine terörist saldırı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 17.05 sıralarında, Dargeçit ilçesi Dibekli üs bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist tarafından üs bölgesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Yaralananın olmadığı saldırıda güvenlik güçlerinin teröristlere anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Kısa süreli çatışma, teröristlerin arazi şartlarından faydalanarak, kaçmasıyla sona erdi.
Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.

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