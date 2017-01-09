Megakent İstanbul haftaya kar esareti ile başladı

Sarıyer Belediyesi kapalı ara sokak bırakmadı

OLTACILAR MUTLU

Cuma gününden itibaren İstanbul'u adeta esir alan kar yağışı,haftanın ilk gününde yeniden hızını arttırdı.Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken,deniz ulaşımı durdu,uçuşlarda rötarlar devam ediyor.Megakent İstanbul'da aslında ana arteller İBB'nin büyük çalışmaları sonucu açık.Ancak ilçe belediyelerde Sarıyer hariç bölgesini düzenli temizleyen belediye olmayınca ara sokaklar kapalı kaldı.Üç gündür yağan ve kapalı olan ara artellerde çöp dağları da oluşmaya başladı.İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş anayolların temizlendiğini ancak ilçe belediyelerin de kendi bölgelerini temizlemek için çaba sarf etmeleri gerektiğini belirterekdedi.Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da İBB gibi yollarının açık olmasına çaba harcayan bir belediye de Sarıyer Belediye oldu.İlk kar yağdığından itibaren tüm ara artelleri açan ve gece gündüz çalışan Sarıyer Belediyesi bölgesinde yaşayanları trafik ve ulaşım açısından mağdur etmedi.İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı gece saatlerinde de sürdü. Kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen kimi vatandaşlar Galata Köprüsü’nde balık tutarak keyifli dakikalar yaşadı.Cuma gününden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı bu gecede sabah saatlerine kadar belli aralıklarla sürdü. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışını ortaya kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Galata Köprüsü’nde sabahın ilk saatlerine kadar balık tutarak keyifli dakikalar yaşadı. Manzara ve karın eşliğinde balık tuttuklarını ifade eden bir vatandaş,’’ Güzel bir havada büyük bir zevkle balık tutuyoruz. Bu bir hastalıktır. Hasta olmasak gelmeyiz zaten buraya. Kar, kış bizim için farketmiyor. Yeterki balık olsun. Akşam saat 22.00’dan beri buradayız. Manzara ve karın eşliğinde balık tutuyoruz. Balıkta çıkıyor çok şükür’’ ifadelerini kullandı.İstanbul genelinde kar yağışının devam ediyor.