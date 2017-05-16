Metina ve Zap havadan vuruldu, 11 terörist öldürüldü

Terör örgütüne ait Kuzey Irak'taki kamplarda hareketlilik tesbit edilince akşam saatlerinde uçaklar havadan bomba yağdırdı.Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait üs bölgeleri, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzileri imha edildi, 11 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın Kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 11 teröristin düzenlenen hava harekatı ve silahlı İHA'larla gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.İHA'nın haberine göre TSK, 16 Mayıs 2017 tarihinde sabah ve öğleden sonra, Irak'ın Kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlere yönelik, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve silahlı İHA'lar ile hava harekatı düzenlendiği, bölücü terör örgütüne ait üs bölgeleri, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzilerinin ateş altına alındığı kaydedildi. Ateş altına alınan tüm hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiği, ilk tespitlere göre 11 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları ve İHA'ların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.