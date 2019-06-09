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Mudanya sahilinde Suriyeli'lerin çadır işgali sona erdi

Mudanya sahilinde Suriyeli'lerin çadır işgali sona erdi

09 Haziran 2019 Pazar 18:33
Mudanya sahilinde Suriyeli'lerin çadır işgali sona erdi

Mudanya sahilinde Suriyeli'lerin çadır işgali sona erdi

Yüzlerce Suriye'de askerimiz şehit düşerken, vatanlarını savunmak yerine tatil beldelerine koşan Suriyeli'ler vatandaşı çileden çıkarıyor. Mudanya Belediyesi son günlerde sahilde artan taciz olayları ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine plaja kurdukları çadırlarda kalan Suriyeli'leri ilçe dışına çıkardı..


Suriyeli mültecilerin yaz aylarında akın ettiği deniz kenarlarında meydana gelen taciz olayları vatandaşları çileden çıkarırken, yerel yönetimler kendi imkanlarıyla önlem almaya başladı. Mudanya Belediyesi zabıta ekipleri yabancı basına da yansıyan operasyonla sahili adeta baraka çadırlarla işgal eden Suriyeli sığınmacıları ilçe dışına çıkardı. 


İktidara yakın gazete ve TV'lerin tepki gösterdiği olayla ilgili olarak açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz 'Kurallara uyan herkese, Suriyeli'lere ve ilçemize gelen misafirlerimize sahillerimiz her zamanki gibi açık dedi.. 

Suriyeli'lerin plajdan çıkarılması konusunu gündemine taşıyan Independent Turkçe'nin Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın kararıyla, sahillere Suriyeli mültecilerin girişi yasaklandığını duyurdu..

VATANDAŞ RAHATSIZ OLUYOR

Olayın ardından belediye ekipleri, 'Mudanya halkının rahatsız olduğu' gerekçesiyle bu kararın açıklandığını söyledi.

'Özgürlüğü sonuna kadar savunuyoruz ama sizin özgürlüğünüz bizim özgürlüğümüzü kısıtlayamaz.'

Türkyılmaz, olayın ardından yaptığı açıklamada Suriyeliler için şu ifadeleri kullandı:

"Atlarla, develerle, eşeklerle yaşam olmaz. Don-atlet olmaz. Erkekler cıbıldak bir şekilde, kadınların kapkara bir şekilde bir yaşam tarzı var. Tamam kapkara giyinsin, giyimine-kuşamına da bir şey demiyoruz ama bir adap var. Çadırlar kaldırıldı, başkalarına yaşam hakkı verildi. Görseniz zaten yayılmışlar, başkalarının girmesi mümkün değil. Siz gitmezsiniz. Kendiniz dahi olsanız girmezsiniz. Bunlara çekidüzen verildi. Olması gereken de bu zaten. 


BAŞKALARINI RAHATSIZ EDEMEZSİNİZ

Başkalarının rahatını bozmaya kimsenin hakkı yok. Özgürlüğü sonuna kadar savunuyoruz ama sizin özgürlüğünüz bizim özgürlüğümüzü kısıtlayamaz. Benim özgürlüğüm de sizin özgürlüğünüzü kısıtlamamalı. Bu görsel anlamda, gürültü anlamında her anlamda yorumlanabilir. Bizim söylemek istediğimiz de bu."

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MudanyaSuriyeMudanya Belediye BaşkanıSuriyeli
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