Nusaybin'de PKK cephaneliği bulundu: Vatandaşlar ihbar etti



Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Fırat Mahallesi'nde, patlamamış mühimat olduğu ihbarını değerlendiren polis, söz konusu bölgede PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve kanlı elbiseler buldu.



Nusaybin İlçesi Fırat Mahallesi Kanal Sokak üzerinde bulunan silahlarla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "10.09.2017 günü saat 18.00 sıralarında haber merkezinin Nusaybin Fırat Mahallesi Kanal Sokak üzerinde patlamamış mühimmat olduğunu bildirmesi üzerine ihbara konu adrese bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte gidildiğinde; gerekli emniyet tedbirleri alınmış, uzman ekipler incelemelirini yaptıktan sonra patlamamış mühimmat konusunun olumsuz olduğu anlaşılmış.

Olay yerinde devam edilen incelemelerde; 10 AK-47 silah, 1 G-3 silah, 15 el bombası, 38 şarjör, 8 hücum yeleği, yaklaşık bin 80 7.62 mm'lik AK-47 fişeği, 1 telsiz, 1 sinyal cihazı, 1 tespih, 2 üzeri kanlı kıyafet, 1 tarak, 3 şarjör kapağı, 4 küçük boy çanta, 2 çuval, 3 çakmak, 1 üzerinde ip sarılı makara, 1 küçük parça kumaşa sarılı ucunda

mermi çekirdeği bulunan ip bulunmuştur" denildi.



Akşam ara verilen ve bugün saat 07.00 tekrar başlanan kazı çalışmalarında, yeni bir patlayıcı madde ve örgütsel malzeme bulunmadığı belirtilerek kazı çalışmalarına saat 09.30 itibariyle sona erdiği bildirildi.