Osmaniye'de ambulans kazası, 5 ölü var

Osmaniye'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü ve yanında bulunan acil tıp teknisyeni yaralandı.Alınan bilgiye göre, hasta nakil işlemi yaptıktan sonda Kadirli’ye dönüş yapan özel bir hastaneye ait Buğra Bozdoğan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye mevkiinde, tali yoldan anayola çıkanidaresindekiplakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans ile otomobil yolun sağ kısmında bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüile araçta yolcu olarak bulunan aynı ailedenveolay yerinde, ağır yaralananise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü Buğra Bozdoğan ile acil tıp teknisyeni Candan Şekerci kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, cenazeler de Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.