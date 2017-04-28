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28 Nisan 2017 Cuma 01:05

Osmaniye'de işadamı evinin önünde öldürüldü

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı 50 yaşındaki Bekir Sert, kaldırıldığı hastanede öldü.

Osmaniye'de işadamı evinin önünde öldürüldü
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Osmaniye'de işadamı evinin önünde öldürüldü


Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı 50 yaşındaki Bekir Sert, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında 7 Mart Mahallesi'ndeki 3 Nolu Sağlık Ocağı yakınında meydana geldi. Andırın Belediyesi'nin taşıma işlerini yapan taşeron firmanın sahibi Bekir Sert, evine girmek üzereyken, kendisine yaklaşan motosikletli kişi, poşete gizlediği uzun namlulu silahı çıkarıp ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden ikisinin boyun ve göğüsüne isabet ettiği Sert, kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırgan kaçarken, silah sesini duyup dışarı çıkan Sert'in yakınları, ambulans çağırdı. Özel 7 Mart Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Sert, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde de silahlı saldırıda ayaklarından yaralandığı belirtilen Bekir Sert'in belediyelerin taşıma ve temizlik ihalelerine girdiği, bu yüzden de tehditler aldığı ileri sürüldü.

Bekir Sert'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


 
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