PKK, katliam yapacak teröristlere randevu vermiş..

Son Dakika Haber, Mardin 'in Nusaybin ilçesi ile Diyarbakır 'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda, PKK'lı katillerin randevu defterleri ele geçirildi. Katliam saldırılarını düzenleyecek teröristlere saatle verilen görüşme randevusunu tutan kişinin ise Murat Karayılan'ın sağ kolu olduğu ileri sürülen Mevlüt Candaş olduğu belirlendi. Operasyonlarda öldürülen Candaş'ın, saldırılar için görevlendireceği teröristleri, karargah olarak kullanılan eve saatli randevular verdiği, buradaki buluşmalarda saldırı planlarının hazırlandığı ortaya çıktı.

BOMBALI ARAÇLAR NUSAYBİN VE LİCE’DEN

ÇOK SAYIDA SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde düzenlenen operasyonda öldürülen ve terör örgütü PKK’nın elebaşılarından Murat Karayılan’ın sağ kolu olan ‘Behzat’ kod adlı Mevlüt Canbaş’ın karargâh olarak kullanılan evlerde eylem yapacak teröristlere randevu verip görüştüğü belirlendiGüvenlik güçlerinin,’inİlçesi’nde 11 Şubat,’ın Lice İlçesi’nde ise 5 Mart’ta başlattığı kapsamlı operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı.PKK’nın gizli karargâhlarına yönelik yapılan ve örgütün elebaşılarından Murat Karayılan’ın sağ kolu ‘Behzat’ kod adlı Mevlüt Canbaş’ın da aralarında bulunduğu 22 teröristin öldürüldüğü Nusaybin’deki operasyonda, örgütün karargâh olarak kullandığı sığınaklarda, üst düzey randevu kayıtlarının tutulduğu bir defter ele geçirildi.Defterin, terörist Mevlüt Canbaş tarafından tutulduğu, eylem yapacak teröristlere randevu vererek buralarda görüştüğü anlaşıldı.Son bir yıl içinde PKK’nın birçok bombalı saldırısını Nusaybin ve Lice’deki kırsal alanda planlayıp bombalı düzeneği hazırladığı, bu nedenle bu iki bölgeki operasyonların çok önemli olduğu vurgulandı.PKK’nın, son 1 yıl içinde İstanbul, Ankara, Antalya ve Kayseri’de gerçekleştirdiği bombalı araçlı saldırıların, Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Ömeryan kırsalı ile Diyarbakır’ın Lice kırsalındaki PKK’nın gizli karargâhlarında hazırlandığı, düzeneklerin buralarda yerleştirildiği belirlendi.PKK’nın üst düzey sorumlularının bizzat bu kırsal bölgeye gelerek terör saldırılarını koordine ettiği tespit edildi.11 Şubat’ta başlatılan ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir’ operasyonunun ayrıntılarına göre; Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin’in Nusaybin İlçesi Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli’nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu’nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde bulunan örgütün gizli karargâhlarına, gece helikopterle indirme yaptı.Öldürülen 22 terörist arasında, PKK’nın elebaşılarından Murat Karayılan’ın sağ kolu ‘Behzat’ kod adlı Mevlüt Canbaş’ın olduğu da belirlendi.Kapsamlı operasyonlarda örgüte ait evlerin altında bulunan ve karargâh olarak kullanılan sığınaklar, odalar imha edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, PKK’nın üst düzey randevu kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.Birçok kanlı eylemin emrini verdiği anlaşılan terörist Canbaş’ın, örgütün karargâh olarak kullandığı sığınaklarında, eylem yapacak teröristlere randevu vererek buralarda görüştüğü anlaşıldı.İstihbarat birimleri PKK terör örgütünden ele geçirilen randevu defterini incelemeye aldı. Sığınak ve odalarda yapılan aramalarda çok sayıda bomba ve silah da bulundu.Lice’de 5 Mart’ta başlatılan ve halen süren operasyonlarda ise şu ana kadar 19 PKK’lı terörist öldürüldü. Lice’de PKK’ya ait karargâh olarak kullanılan çok sayıda sığınak ve ev de imha edildi.