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11 Haziran 2017 Pazar 12:53

PKK'lı teröristlerin saldırı için kullandığı köprü söküldü

Çatak Çayı'nı geçmek için kullanılan Körüklü Vadisi üzerindeki demir köprü son dönemde PKK'lı teröristler tarafından tercih edilince söküldü.

PKK'lı teröristlerin saldırı için kullandığı köprü söküldü
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PKK'lı teröristlerin saldırı için kullandığı köprü söküldü



Van'ın Çatak İlçesi'de Çatak Çayı'nın geçtiği Körüklü Vadisi'nde bulunan demir köprü, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül'ün talimatıyla sökülerek kaldırıldı. Akgül, "Bu köprü PKK'lı teröristlerin isteği üzerine yapılmış. Körüklü Vadi'de eylem kararını alan teröristler bu köprüden geçerek bölgedeki bütün eylemleri gerçekleştiriyordu. Şimdi bağlantılarını kopardık" dedi.

10 TERÖRİST HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik güvenlik güçleri tarafından havadan ve karadan yapılan operasyonlar aralıksız sürerken, geçen 27 Mayıs'ta Çatak'ın güneyinde Körüklü Vadi'de yuvalandıkları belirlenen 10 örgüt mensubu hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bu operasyondan sonra Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül de  PKK'lı teröristler için çok önemli olan bir noktada bulunan şehir merkezleri ve farklı bölgelere geçiş için kullandığı Körüklü Vadi Köprüsü'nün sökülerek kaldırılmasını istedi.
İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki köprünün sökülmesini yerinde inceleyen Akgül, köprünün teröristlerin talimatıyla eski DBP'li Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 450 bin liraya geçen yıl yaptırıldığını söyledi. Akgül, şöyle dedi:
"Körüklü Vadisi terörün yuvalandığı bir vadi. Orada vatandaşımız yaşamıyor. Sadece teröristler orada mağaralarda ve boşaltılmış bir eski yerleşim yerinde toplanıp merkez olarak kullanıyor. Bu vadiye teröristlerin talimatı ile eski büyükşehir belediyesi tarafından 450 bin liralık fotoğraf çekmelik güzel bir köprü yapılmış."

EYLEM KARARLARINI BURADA ALIYORLAR

Körüklü Vadi'nin örgüt için çok stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Akgül, şöyle konuştu:
"Örgüt mensupları Kuzey Irak'tan  Feraşin Yaylası'na oradan da Körüklü Vadisi'ne gelip bölgemizde yapacakları bütün terör eylemlerinin kararını alıyorlar. Çatak ilçe merkezi, Bahçesaray, Van ve Bitlis Hizan'a kadar yapılacak eylem için teröristler Körüklü'den çıkıp bu köprüden geçiyorlar. İşte bu köprüyü sökerek elde ettiğimiz malzemelerle ilçe merkezindeki 3 köprüyü yenileyeceğiz."

AKGÜL'DEN TERÖRİSTLERE "TESLİM OL" ÇAĞRISI

PKK'lı teröristlere teslim olmaları yönünde çağrıda da bulunan Akgül, "Buradan bütün PKK'lı teröristlere sesleniyorum; Artık gelin devletin şefkatli kollarına teslim olun. Çünkü bizim milletimizin sinesi geniştir. Eğer pişman olmuşsa, suça karışmışsa cezasını çeker. Hiçbir suça karışmamışsa da zaten etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalmakta. Bunların gittiği yol; yol değil. 40 yıldır aynı yoldan gittiler ve çoğu 40 yaşını göremeden öldü. Eğer pişmanlık duyuyorlarsa devletimizin şefkatli kollarında onlara da yer var. Gelip teslim olurlarsa kendileri de yaşamaya devam ederler" dedi.

 
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