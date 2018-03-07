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Polisin aradığı hükümlüyü vermemek için direndiler, kavga çıktı

İzmirde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ç.'yi gözaltına almak isteyen polis ekipleri yakınlarının engellemesiyle karşılaştı. Çıkan ardebede 3'ü polis 4 kişi yaralandı

Polisin aradığı hükümlüyü vermemek için direndiler, kavga çıktı

İzmirde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ç.'yi gözaltına almak isteyen polis ekipleri yakınlarının engellemesiyle karşılaştı. Çıkan ardebede 3'ü polis 4 kişi yaralandı

07 Mart 2018 Çarşamba 23:02
Polisin aradığı hükümlüyü vermemek için direndiler, kavga çıktı

Polisin aradığı hükümlüyü vermemek için direndiler, kavga çıktı


İzmir'in Bayraklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ç.'yi taziye evinde gözaltına almak isteyen polis ekipleri yakınlarının engellemesiyle karşılaştı. Çıkan ardebede 3'ü polis 4 kişi yaralandı


Yaralı polisler olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yaralı Ü.Ç. ise 112 Acil servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanedeki müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi, Onur Mahallesi'nde gözaltına almak istedi.

Bu esnada, gözaltıyı engellemek isteyen şüphelinin yakınlarıyla polisler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri havaya ateş etti. Bu sırada, polise mukavemette bulunan şüphelinin yakınlarından Ü.Ç. silahla yaralandı. Daha sonra, şüphelinin yakınları polis otolarına ve polislere taşla saldırdı. Taşlı saldırıda 3 polisin yaralanması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

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