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Prof.Dr. Paşaoğlu'nun intiharına çifte soruşturma

Hacettepe Üniversitesi'nin en iyi kalp cerrahlarından biri olarak bilinen Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu'nun canına kıyması, akademik çevrelerde şoke etkisi yarattı.

Prof.Dr. Paşaoğlu'nun intiharına çifte soruşturma

Hacettepe Üniversitesi'nin en iyi kalp cerrahlarından biri olarak bilinen Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu'nun canına kıyması, akademik çevrelerde şoke etkisi yarattı.

19 Eylül 2017 Salı 07:03
Prof.Dr. Paşaoğlu'nun intiharına çifte soruşturma

Prof.Dr. Paşaoğlu'nun intiharına çifte soruşturma

Hacettepe Üniversitesi'ni sarsan intiharda polis kayıp mektubun peşine düştü. Henüz 67 yaşında olan Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in kalp ameliyatını yapmıştı. Son Dakika Ankara

Türkiye'nin en iyi kalp cerrahlarından biri olarak tanınan Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu'nun ölümü, Hacettepe Üniversitesi'ni sarstı. Ankara Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu (67) Ankara’daki evinde ölü bulundu. Prof. Paşaoğlu’nun intihar ettiği sanılırken, ünlü doktorun ailesine bir mektup bıraktığı ancak bu mektubun kaybolduğu yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Gazete Habertürk'te bugün yer alan habere göre aralarında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in de bulunduğu çok sayıda ünlünün kalp ameliyatını gerçekleştiren Paşaoğlu için Hacettepe Üniversitesi’nde ailesinin isteği üzerine tören düzenlenmedi.

ORGAN NAKLİ YÜKSEK KURULU ÜYESİYDİ

Kendi alanında çok sayıda makalesi bulunan İlhan Paşaoğlu 1950’de Kerkük’te doğdu. 7 Kasım 1995’den beri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütüyordu. Prof. Paşaoğlu, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı organizasyonunda bulunan Organ Nakli Yüksek Kurulu üyesiydi.

Anahtar Kelimeler:
Son Dakika AnkaraHacettepe
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