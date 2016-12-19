Rus Büyükelçi hayatını kaybetti

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu akşam saatlerinde Ankara Çağdaş Sanatlar Galerisinde bir sergiye katılan Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a koruması gibi görünen bir kişi tarafından ateş açıldı.Ağır yaralandığı bildirilen Karlov’un Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından hayatını kaybettiği açıklandı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan,Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen Kamçatka fotoğrafları sergisine kendisini polis olarak tanıttı.Suikastçı Rusya Büyükelçisi Karlov’u konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiği anda arkasından vurdu.Saldırgan daha sonra sergideki herkesi dışarı çıkarttı.Herkesi dışarı çıkaran saldırgan ile Büyükelçi içerde kaldılar.Bu sırada içerden yine silah sesleri geldi.Saldırganın suikast sonrası çevredekilere “ben buradan ölmeden çıkmayacağım” dediği öne sürüldü.
Olay yerine gelen Polis Özel Harekat’ın düzenlediği operasyon ile saldırgan etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Soylu "Suikastçi polis memur Mert Altıntaş"
Rus Büyükelçi’ye saldırı düzenleyen kişinin uzun süre polise direndiği ifade edildi.Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine geldi ve olay hakkında bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada suikastçinin 1994 Aydın Söke doğumlu Ankara Çevik Kuvvet'te görev yapan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu açıkladı.