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Sahte vali ve kaymakamlara operasyon

Vatandaşları telefonla arayarak kendisini vali, belediye başkanı ve kaymakam olarak tanıtım yardım parası toplayan sahtekarlara polis operasyonu..

Sahte vali ve kaymakamlara operasyon

Vatandaşları telefonla arayarak kendisini vali, belediye başkanı ve kaymakam olarak tanıtım yardım parası toplayan sahtekarlara polis operasyonu..

28 Mayıs 2019 Salı 11:06
Sahte vali ve kaymakamlara operasyon

Sahte vali ve kaymakamlara operasyon


Telefonda kendilerini "Vali, Kaymakam, Emniyet Müdürü, Belediye Başkanı " olarak tanıtarak yardım parası toplayan, toplanmasına aracılık yapan çete üyelerine yönelik İstanbul Polisi'nden büyük operasyon. Çok sayıda ilde kendisini vali olarak tanıtıp, yörenin önde gelen iş adamlarını cami, okul inşaatı gibi konularda para isteyerek dolandıran çete üyelerinin önemli bir bölümü yakalandı. Sahte vali operasoyonunda gözaltına alınanlardan 18'i sorgularının ardından tutuklandı. Daha önce Ankara ve Gaziantep'te sahte valilerin telefonla ünlü işadamları ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini arayarak yardım istediği belirlenmişti.

8 İLDE OPERASYON 19 GÖZALTI

İstanbul polisi, telefonda kendisini ‘vali’, ‘kaymakam’ ve ‘belediye başkanı’ diye tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon başlattı.

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalanırken, zanlıların 18’i tutuklandı.

Şüphelilerin, değişik il ve ilçelerde, yardım kuruluşlarının adını kullandığı, okul ve camii inşaatı gibi konuları istismar ederek iş adamlarını milyonlarca lira dolandırdığı bildiriliyor.

6 AY SÜREN OPERASYON SONUNDA 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şebeke üyelerinin kendilerini yurt genelinde ‘vali’, ‘kaymakam’ ve ‘belediye başkanı’ gibi tanıtarak iş adamlarından hasta çocuk ve yetişkinlerin ameliyat masrafı için para toplayıp, engelli kişiler adına tekerlekli sandalye alınması için bağış istediklerini belirleyen siber polisi, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 30 Nisan’da operasyon başlattı. İstanbul başta olmak üzere Karabük, Samsun, Tekirdağ, İzmir, Antalya, Malatya ve Aydın’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

ÇOK SAYIDA ELEKTRONİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 diz üstü bilgisayar, onlarca cep telefonu, başka kişiler adına düzenlenmiş sim kart, hard disk ve örgütsel dokümanlar ile dijital malzemeler ele geçirildi. 

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan 19 dolandırıcı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 18’i “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


 

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Son Güncelleme: 28.05.2019 12:15
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Sahte Vali OperasoyonuSahteBelediye BaşkanıEmniyet MüdürüKaymakamVali
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