Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112007
ALTIN
157.161
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0982
EURO
4.5264
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
2017'nin en golcüsü Harry Kane
2017'nin en golcüsü Harry Kane
Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek:...
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk...

Sapık öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Konya'da sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile tepkileri üzerinde toplayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Sapık öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Konya'da sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile tepkileri üzerinde toplayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

26 Aralık 2017 Salı 07:45
Sapık öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Sapık öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

   Konya'da sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile tepkileri üzerinde toplayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.Konya’da Milli Eğitim İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren, ’Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir’, ’Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar’, şeklinde paylaşımlar yayınlayan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, hakkında soruşturma başlattı.

   Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyilmesini eleştirip, öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı’nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.Konu ile ilgili araştırma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlattı.

   Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ”Bir öğretmenimiz sosyal medya hesabından mesajlar yayınlamış. Konu bize ulaştıktan sonra Valiliğin izniyle öğretmen hakkında soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonucuna göre öğretmen hakkında işlem başlatılacak.” dedi.

    Öğretmen Harmancı’nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle: ’Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir’, ’Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi’, ’Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar’, ’Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler’, ’Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı’, ’Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var.

Haber3

Son Güncelleme: 26.12.2017 07:09
Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenSapıkKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaköy'de patlama sonrası korkutan yangın
Karaköy'de patlama sonrası korkutan yangın
Adana bombacısı kadın teröristin cenazesi ortada kaldı
Adana bombacısı kadın teröristin cenazesi ortada kaldı
Gamze İlhan cinayetinin altından dram çıktı: Kocasının borçlarını ödemek için...
Gamze İlhan cinayetinin altından dram çıktı: Kocasının borçlarını ödemek için...
Temizlik görevlisi öğrencilere cinsel istismarda bulundu
Temizlik görevlisi öğrencilere cinsel istismarda bulundu
Elektronik sigara evi yaktı
Elektronik sigara evi yaktı
Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi
Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi
Tencere fabrikasında feci ölüm: İşçi pres makinasında can verdi
Tencere fabrikasında feci ölüm: İşçi pres makinasında can verdi
Bebeğini satan genç kız, aileyi tehdit etti
Bebeğini satan genç kız, aileyi tehdit etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim