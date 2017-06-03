Şenoba şehitlerine hakareti, savcı affetmedi

Türkiye şehitlerini göz yaşlarıyla uğurlarken, Şenoba'da can veren askerlerimize hakaret eden zanlı tutuklandı.Şırnak'ta düşen helikopterdeki 13 askerin şehit olmasına ilişkin Facebook hesabından hakaret içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 54 yaşındaki Ayhan K., tutuklandı...Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ve Facebook'taki hesabından Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan 13 askere yönelik olarak hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 54 yaşındaki Ayhan K. tutuklandı. Bir grup da, Ayhan K.'yı düzenledikleri eylemle protesto etti.Bodrum ve çevresinde sivil toplum örgütlerinin eylemlerine katılan ve aktivist olarak bilinen Ayhan K., dün sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan askerlerle ilgili paylaşımda bulundu. Ayhan K.'nın şehit askerlere içeren bu paylaşımları tepki gördü. Aynı gün gözaltına alınan Ayhan K., bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinin alınmasının ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ayhan K. tutuklandı.