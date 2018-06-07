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Sezginler aşiretine 'Haraç' operasyonu

Ankara'da çok sayıda iş yerini haraca bağlayan, gözlerine kestirdiği kafeleri zorla alan Sezginler aşiretine yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Sezginler aşiretine 'Haraç' operasyonu

Ankara'da çok sayıda iş yerini haraca bağlayan, gözlerine kestirdiği kafeleri zorla alan Sezginler aşiretine yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 22:41
Sezginler aşiretine 'Haraç' operasyonu

Sezginler aşiretine 'Haraç' operasyonu



Başkent Ankar'nın göbeğinde iş yerlerini basarak haraç alan Sezginler Aşireti mensuplarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 61 kişiden 31'nin sorgulaması sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs'ta "Sezginler Aşireti" olarak bilinen silahlı suç örgütüne mensup 61 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Nitelikli yağma, kumar oynatma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, ruhsatsız silah bulundurma ve silahlı suç örgütüne üye olma suçları nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için emniyet birimlerince sabaha karşı operasyon için düğmeye basıldı. 

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat Daire başkanlıklarından 300 personel, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt lideri Göksel Sezgin'in de arasında bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda silah ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

BİR İŞLETMECİNİN EMNİYETE BAŞVURDU

Örgütün geçtiğimiz yıl haraç kestiği ve tehditlerle iş yerine el koyduğu bir işletmecinin emniyete başvurmasıyla gözler Sezginler Aşireti'ne çevrildi. Bir dönem Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafe işleten Hakan K.'nın iddialarına göre, örgüt 2017'nin Şubat ayında kendisi ile irtibata geçti ve işletmenin kendilerine devredilmesini istedi. Örgütün "Burası artık bizim, buradan çıkacaksınız" dediğini öne süren Hakan K., 2 ay boyunca iş yerini devretmemek için direndiğini, bu nedenle de birçok kez saldırıya maruz kaldığını belirterek, kendisine silah çekildiğini ve üzerine bardak fırlatıldığını ifade etti. Daha fazla direnemediğini kaydeden Hakan K., iş yerinden vazgeçmek zorunda kaldığını söyledi. Hakan K., daha sonra emniyete başvurarak, söz konusu şahıslardan şikayetçi oldu.


MASAYA TEKME ATIP MÜŞTERİLERİ KOVDULAR 


İş yerindeki güvenlik kameraları, Hakan K.'nın uğradığı saldırıyı ve alınan haracı anbean kaydetti. Görüntülerde çok sayıda örgüt mensubunun ardı ardına iş yerine girdiği görülüyor. Daha sonra kafedeki müşterilerin olduğu kısma yönelen şahısların masaya tekme atarak müşterileri kovduğu görülüyor. Duruma anlam veremeyen müşteriler, korku halinde kafeden çıkıyor. Bu olayların ardından iş yeri sahibinin bulunduğu yukarı kısma geçen şahıslar, çevresini sardıkları Hakan K. ile konuşmaya başlıyor. Bir müddet sonra sinirlenen şahıslar, Hakan K.'ya saldırıyor. Bir kişi iş yeri sahibinin üzerine su fırlatırken, bir başkasının bardak atmaya çalıştığı görülüyor. Daha sonra güvenlik kameralarına bir polis yansıyor ve tarafları ayırmaya çalışan polis Hakan K.'yı uzaklaştırıyor. 

Bir şahıs ise kasanın bulunduğu yerde görüntülendi. Kasada görevli personel ile konuşan şahsın kasadan verilen parayı zarfa koyduğu görülüyor. Örgütün haraç aldığı anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Sezginler Aşireti
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