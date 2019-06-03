Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
90346
ALTIN
248.490
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.4215
EURO
6.5566

Sokakta saldırıya uğrayan adamı ütü ile kurtardılar

Evine giderken sokakta saldırıya uğrayan vatandaşı komşuları kurtardı. Saldırganlara bir pencereden fırlatılan ütü, şüphelilerin korkup kaçmasını sağladı. 

Sokakta saldırıya uğrayan adamı ütü ile kurtardılar

Evine giderken sokakta saldırıya uğrayan vatandaşı komşuları kurtardı. Saldırganlara bir pencereden fırlatılan ütü, şüphelilerin korkup kaçmasını sağladı. 

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:48
Sokakta saldırıya uğrayan adamı ütü ile kurtardılar

Sokakta saldırıya uğrayan adamı ütü ile kurtardılar



Otomobiliyle evine giden bir kişi, 2 kişi tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Komşularının zor durumda olduğunu gören mahalle sakinledrinden biri, saldırganlara evin penceresinden attığı ütü ile müdahale etti.

İstanbul Sultangazi'de otomobiliyle evine giden bir kişi, 2 kişi tarafından sokak ortasında darp edildi. Ardından zorla otomobile bindirmeye çalıştılar. Tam bu sırada devreye mahalleli girdi. Kimi bağırdı, kimi balkondan saldırganlara ütü fırlattı. Ütüyle neye uğradıklarını şaşıran saldırganlar, mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesiyle, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleyi yine mahallelinin yaptığı yaralı kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün 22.00 sıralarında meydana geldi.  122 Sokakta otomobiliyle evine gitmekte olan bir kişinin önü, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu iddia edilen 2 kişi tarafından kesildi. Araçtan indirilen adam, darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralanan adam, daha sonra zor kullanılarak otomobile bindirilmeye çalışıldı. Bu sırada kaçırılmak istenen adamın yardım çığlıklarına mahalleli duydu.

SALDIRGANA ÜTÜ ATTI

Mahalle sakinlerinden bazıları evlerinden çıkarak, bir mahalle sakini de evdeki ütüyü alıp, balkona koştu. Ardından da ütüyü saldırganlara fırlattı. Ütüyle neye uğradıklarını şaşıran saldırganlar, sokağa çıkan mahallelinin de gelmesiyle plakası alınamayan bir otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz adama ilk müdahaleyi yine mahalle sakinleri yaptı.  

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak, kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kaçan iki şüphelinin bir yakınlarının evlerinde saklandıklarını tespit etti. İki şüpheli polisin yaptığı baskınla saklandıkları evde yakalandı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Olay anını anlatan mahalle sakini, "Ben evde oturuyordum. İmdat diye bir bağırma sesi duydum. Çıktım baktım adamı dövüyorlardı. Aşağı indik, bağırıp, çağırdık. Zorla arabaya atmaya çalıştılar. Kimi balkondan ütü attı, kimi bağırınca 2 kişi korkup kaçtı" diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
ütüSultangaziSultangazi İsmetpaşa Mahallesiİsmetpaşa Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
36 bin kadını sosyal medya üzerinden dolandırdılar
36 bin kadını sosyal medya üzerinden dolandırdılar
MHP, Eşme ilçe başkanlığı kapatıldı
MHP, Eşme ilçe başkanlığı kapatıldı
Kartalda feci kaza, 8 ağır yaralı var
Kartalda feci kaza, 8 ağır yaralı var
Eşme MHP ilçe başkanı Yücesoy'a silahlı saldırı
Eşme MHP ilçe başkanı Yücesoy'a silahlı saldırı
Rabia K'yı ölüme götüren Emre Çiçek için 30 yıl 
Rabia K'yı ölüme götüren Emre Çiçek için 30 yıl 
Kıskançlık saldırısı, eski eşe kuaförde saldırdı
Kıskançlık saldırısı, eski eşe kuaförde saldırdı
Şehir magandası, kız arkadaşını arabadan attı kaçtı
Şehir magandası, kız arkadaşını arabadan attı kaçtı
Sevgilisi ayrılalım diyen polis memuru intihara kalktı
Sevgilisi ayrılalım diyen polis memuru intihara kalktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort