Sokakta saldırıya uğrayan adamı ütü ile kurtardılar





Otomobiliyle evine giden bir kişi, 2 kişi tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Komşularının zor durumda olduğunu gören mahalle sakinledrinden biri, saldırganlara evin penceresinden attığı ütü ile müdahale etti.

İstanbul Sultangazi'de otomobiliyle evine giden bir kişi, 2 kişi tarafından sokak ortasında darp edildi. Ardından zorla otomobile bindirmeye çalıştılar. Tam bu sırada devreye mahalleli girdi. Kimi bağırdı, kimi balkondan saldırganlara ütü fırlattı. Ütüyle neye uğradıklarını şaşıran saldırganlar, mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesiyle, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleyi yine mahallelinin yaptığı yaralı kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün 22.00 sıralarında meydana geldi. 122 Sokakta otomobiliyle evine gitmekte olan bir kişinin önü, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu iddia edilen 2 kişi tarafından kesildi. Araçtan indirilen adam, darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralanan adam, daha sonra zor kullanılarak otomobile bindirilmeye çalışıldı. Bu sırada kaçırılmak istenen adamın yardım çığlıklarına mahalleli duydu.

SALDIRGANA ÜTÜ ATTI

Mahalle sakinlerinden bazıları evlerinden çıkarak, bir mahalle sakini de evdeki ütüyü alıp, balkona koştu. Ardından da ütüyü saldırganlara fırlattı. Ütüyle neye uğradıklarını şaşıran saldırganlar, sokağa çıkan mahallelinin de gelmesiyle plakası alınamayan bir otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz adama ilk müdahaleyi yine mahalle sakinleri yaptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak, kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kaçan iki şüphelinin bir yakınlarının evlerinde saklandıklarını tespit etti. İki şüpheli polisin yaptığı baskınla saklandıkları evde yakalandı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Olay anını anlatan mahalle sakini, "Ben evde oturuyordum. İmdat diye bir bağırma sesi duydum. Çıktım baktım adamı dövüyorlardı. Aşağı indik, bağırıp, çağırdık. Zorla arabaya atmaya çalıştılar. Kimi balkondan ütü attı, kimi bağırınca 2 kişi korkup kaçtı" diye konuştu.

