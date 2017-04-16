Suluova'da 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı

DAHA ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinsel istismar ve tecavüz olayı mağduru kız çocuklarına bir yenisi daha eklendi. Amasya Suluova'da 14 yaşındaki S.D.K. karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklandı.Amasya'nın Suluova İlçesi’nde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 14 yaşındaki S.D.K.'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Yaşı küçük olan kız çocuğu bir kız bebek dünyaya getirdi.Suluova İlçesi’nde ortaokul öğrenci S.D.K, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile yakınları tarafından ilçedeki hastanenin acil servisine götürüldü. Hastanede yapılan tahliller sonucu S.D.K.’nın hamile olduğu ortaya çıktı. Doğum servisine alınan S.D.K. bir kız bebek dünyaya getirdi. 14 yaşındaki anne ve bebeği ilçedeki hastaneden Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.Suluova İlçesi’nde olay sonrası soruşturma başlatıldı. 14 yaşındaki S.D.K. ile arkadaşlık yaptığı tespit edilen 19 yaşındaki Ö.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Amasya'nın Suluova İlçesi’nde karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede doğum yapan 14 yaşındaki S.D.K.'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Ö.Ş.'nin ardından, kız çocuğunun babası R.K. da gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.