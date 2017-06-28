Suriyeli mültecilerin neden olduğu olaylar, Konya'da vatandaşların sert tepkisine neden oluyor. Daha önce cinayet ve saldırılarla anılan Suriyeli'lerin hedefinde bu kez yolda yürüyen bir kadın ve oğlu vardı..

Suriyeli kadınlar, Konya'da anne ve oğluna saldırdı

Konya'damültecilerin saldırganlığı, hoşgörüsüyle bilinen Konyalı vatandaşları bile çileden çıkardı. Daha önce Tramvay durağında bir kişiyi bıçaklayarak katleden, Beyşehir'de ise iki genci katleden Suriyeli mültecilerin hırçınlığı dinmek bilmiyor.Konya'da Suriye uyruklu 3 kadının yolda yürüyen anne ve oğluna tekme atıp, darp etmesi kameralar tarafından kaydedildi.Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 3 kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yolda yürüyen anne ve oğluna tekme atıp saldırdı.Kaldırımda başlayıp yola taşan kavga vatandaşların araya girmesiyle sonlanırken, bu anlar kameralar tarafından kaydedildi. Kavga esnasında boynundan yaralanan küçük çoçuk gözyaşlarına hakim olamadı. Birbirlerinden şikayetçi olan iki grup polis merkezine götürüldü.