﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Haziran 2017 Çarşamba 00:17

Suriyeli kadınlar, Konya'da anne ve oğluna saldırdı

Suriyeli mültecilerin neden olduğu olaylar, Konya'da vatandaşların sert tepkisine neden oluyor.  Daha önce cinayet ve saldırılarla anılan Suriyeli'lerin hedefinde bu kez yolda yürüyen bir kadın ve oğlu vardı..

Suriyeli kadınlar, Konya'da anne ve oğluna saldırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Suriyeli kadınlar, Konya'da anne ve oğluna saldırdı

Konya'da Suriyeli mültecilerin saldırganlığı, hoşgörüsüyle bilinen Konyalı vatandaşları bile çileden çıkardı. Daha önce Tramvay durağında bir kişiyi bıçaklayarak katleden, Beyşehir'de ise iki genci katleden Suriyeli mültecilerin hırçınlığı dinmek bilmiyor. 


Konya'da Suriye uyruklu 3 kadının yolda yürüyen anne ve oğluna tekme atıp, darp etmesi kameralar tarafından kaydedildi.
Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 3 kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yolda yürüyen anne ve oğluna tekme atıp saldırdı.



Kaldırımda başlayıp yola taşan kavga vatandaşların araya girmesiyle sonlanırken, bu anlar kameralar tarafından kaydedildi. Kavga esnasında boynundan yaralanan küçük çoçuk gözyaşlarına hakim olamadı. Birbirlerinden şikayetçi olan iki grup polis merkezine götürüldü.
Erzurum#039;da Suriyeli#039;ler ile vatandaşlar arasında kavga
Erzurum'da Suriyeli'ler ile vatandaşlar arasında kavga
Konya#039;yı karıştıran 80 Suriyeli gözaltına alındı
Konya'yı karıştıran 80 Suriyeli gözaltına alındı
Adana#039;da #039;Kız tavlama#039; videosu çeken Suriyeli böyle yakalandı
Adana'da 'Kız tavlama' videosu çeken Suriyeli böyle yakalandı
PKK#039;lı teröristler Suriye#039;de Mare#039;ye ağır silahla saldırdı
PKK'lı teröristler Suriye'de Mare'ye ağır silahla saldırdı
Sakarya Hendek#039;te gerginlik; Suriyeli sopalarla saldırdı
Sakarya Hendek'te gerginlik; Suriyeli sopalarla saldırdı
Adana#039;da Suruyeli gerginliği: Suriyeli istemeyen vatandaşları polis dağıttı
Adana'da Suruyeli gerginliği: Suriyeli istemeyen vatandaşları polis dağıttı
Suriyeliler toplanıp Konya#39;da kafeterya basmaya gelmiş
Suriyeliler toplanıp Konya'da kafeterya basmaya gelmiş
Suriyeli teröristin telefonundan Mısır Çarşısı krokisi çıktı
Suriyeli teröristin telefonundan Mısır Çarşısı krokisi çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Suriyeli
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'nin kamp alanına hayvan gübresi döktüler CHP'nin kamp alanına hayvan gübresi döktüler
Bingöl ve Elazığ'da operasyon, 12 terörist öldürüldü Bingöl ve Elazığ'da operasyon, 12 terörist...
Bingöl'de PKK'lı teröristler havadan vuruldu Bingöl'de PKK'lı teröristler havadan...
Aksaray'da kız kaçırma cinayeti; 1 ölü 5 yaralı var Aksaray'da kız kaçırma cinayeti; 1 ölü 5...
Pendik'te cami cemaatine bıçaklı saldırı, 3 yaralı var Pendik'te cami cemaatine bıçaklı saldırı,...
Hatay'da sepetli motor faciası; Eşleriyle can verdiler Hatay'da sepetli motor faciası; Eşleriyle can...
Yukarı Çık

CHP'nin kamp alanına hayvan gübresi döktüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün durağı olan Düzce’de...

Haberi Oku