Suriyeli sapık, plajda kız çocuğunu taciz etti

Ülkeleri uğruna savaşmak yerine, savaştan kaçarak tatil yerlerini dolduran, Suriyeli magandalar, küçük yaşta kız çocuğunu taciz etti. Bir otelin güvenlik görevlileri tarafından fark edilince kaçan 5 sapkın Suriyeli'den 1'i vatandaşlar tarafından, diğer 4'ü ise jandarmalarca yakalandı. Son günlerde tatil bölgelerinde bedavadan eğlenmenin telaşına düşen Suriyeli'lerin neden olduğu son olay Alanya İncekum'da meydana geldi.Antalya’nın Alanya ilçesinde plajda küçük yaştaki bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen 5 Suriyeli jandarma tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın İncekum bölgesinde beş yıldızlı bir otelin plajında otel müşterilerinden olan küçük yaştaki kız çocuğunun tacize uğradığını gören vatandaşlar olayı jandarma bildirdi.Otelin güvenlik görevlileri tacizde bulunan Suriyeli gençlerden 1’ini yakalarken, jandarma da diğer 4 genci yakaladı. Gözaltına alınan 5 Suriyeli İncekum Jandarma Karakoluna götürüldü.