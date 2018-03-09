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Taksim'de silahlı saldırı dehşeti; 1 ölü 4 yaralı var

Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı Yokuşunda 2 grup silahlı çatışmaya girdi. Emniyet ekipleri incelemelere devam ediyor. Silahlı çatışmada 1 kişi can verdi.

Taksim'de silahlı saldırı dehşeti; 1 ölü 4 yaralı var

Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı Yokuşunda 2 grup silahlı çatışmaya girdi. Emniyet ekipleri incelemelere devam ediyor. Silahlı çatışmada 1 kişi can verdi.

09 Mart 2018 Cuma 18:44
Taksim'de silahlı saldırı dehşeti; 1 ölü 4 yaralı var

Taksim'de silahlı saldırı dehşeti; 1 ölü 4 yaralı var

Taksim Meydanı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken polis olayın, otel ve restoran sahibi ile restoranının işletmecileri arasındaki alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını belirledi


İstanbul polisini harekete geçiren olay, Kazancı Yokuşu'nda 18.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında alacak, verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında bir otelin önünde kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda; Tarık Durucan ağır, Engin Deniz, Yavuz Keskin, Ramazan Keskin, İdris Keskin ise hafif yaralandı. Silah sesleri nedeniyle Taksim Meydanı'nda panik yaşandı. Bazı kişiler kaçarken, bazılarının ise Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü. Yaralılar, taksilerle çevrede bulunan hastanelere götürüldü. Olay nedeniyle polis alarma geçti, Taksim Meydanı'na zırhlı araçla çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi.

Kavgaya karışan 3 kişi olay yerinden lüks bir araçla kaçtı. Mete Caddesi'nde 34 V 5115 plakalı araçlarını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Mete Caddesi emniyet bariyerleri ile kapatılarak şüphelilerin bıraktığı araç üzerinde delil çalışması yapıldı.

Kavganın yaşandığı yerde ise, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yerde, 1 tabanca ile 19 adet boş kovan bulundu.
Yaralılardan Tarık Durucan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTEL SAHİBİ İLE İŞLETMECİLERİ ARASINDAKİ ALACAK VERECEK MESELESİNDEN KAYNAKLANMIŞ...

Olayla ilgili soruşturma Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülürken, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin suç kayıtlarının olmadığı belirlendi.
Polis olayın, otel ve restoran sahibi Ali Durucan ile restoranını işleten Keskin soyadlı kişiler arasındaki alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını belirledi.

Son Güncelleme: 09.03.2018 19:46
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