Topbaş'ın damadı için tutuklama kararı: Kavurmacı'ya cezaevi yolu göründü
FETÖ operasyonları kapsamında önce tutuklanan sonra ise 'Uyku Apnesi' rahatsızlığı gerekçe gösterilerek salıverilen Ömer Faruk Kavurmacı için cezaevi yolu göründü.
TUSKON iddianamesi kabul edildi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıktı.
Edinilen göre; FETÖ’nün işadamları yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan TUSKON davasında, 23. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, görüldüğü yerde gözaltına alınarak tutuklanıp yeniden cezaevine gönderilecek.