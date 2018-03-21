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Toprak olacaksın, gebereceksin dedi, burnunu kırdı serbest bırakıldı

Sevgilisinin burnunu kıran adamın ölüm tehditleri, şantaj girişimi, ve vahşi saldırısına rağmen sersbest bırakılması mağdur kadını isyan ettirdi... 

Toprak olacaksın, gebereceksin dedi, burnunu kırdı serbest bırakıldı

Sevgilisinin burnunu kıran adamın ölüm tehditleri, şantaj girişimi, ve vahşi saldırısına rağmen sersbest bırakılması mağdur kadını isyan ettirdi... 

21 Mart 2018 Çarşamba 07:54
Toprak olacaksın, gebereceksin dedi, burnunu kırdı serbest bırakıldı

Toprak olacaksın, gebereceksin dedi, burnunu kırdı serbest bırakıldı 


Son Dakika Haberler, "Toprak olacaksın gebereceksin" diyerek tehdit etti, yetmedi "Elimde fotoğrafların var" şantajına maruz kaldı, burnunu kırdı, başını kaldırıma vura vura şiddet uyguladı, savcılık tutuklama istedi, mahkeme ise serbest bıraktı. 23 yaşındaki genç kadın eski sevgilisinin tutuklanmasını isteyerek "İlla ölmem mi gerekiyor" diyerek karara isyan etti... Saldırgan adam mahkemede kendini savunurken "Asıl şikayetçi benim, hayatımdan endişe ediyorum" diyerek T.Y adlı genç kadının takıntılı olduğunu ileri sürdü. 

DAYAK ATTI, ÖLDÜRMEK İSTEDİ, HAYATIMDAN ENDİŞELİYİM DEDİ

İstanbul’da yaşayan uluslararası ilişkiler öğrencisi T.Y., 23 yaşında genç bir kadın. İddiaya göre 4 yıllık ilişkisini bitirdiği 22 yaşındaki A.O.K. ona hayatını zindan etti. İşletme öğrencisi olan eski sevgilinin barışma isteğini reddeden T.Y., “Toprak olacaksın. Gebereceksin” mesajlarının ardından, “Elimde fotoğrafların var” diye şantaja da maruz kaldı. Genç kadın, 26 Şubat’ta eski sevgilisiyle konuşmak istedi. A.O.K., otomobilinde buluştuğu genç kadının ‘Barışmak istemiyorum’ sözü üzerine ise dehşet saçtı. Önce genç kadına yumruk atan, boğazını sıkıp bıçak çeken A.O.K., araçtan inip kaçmak isteyen T.Y.’nin kafasını defalarca kaldırıma vurdu. Çığlıklarını polisler duydu. Yüzü kanlar içinde kalan, burnu kırılan genç kadın, darp raporunun ardından uzaklaştırma kararı da aldırdı.

A.O.K. ise eski kız arkadaşından cep telefonunu geri almak istediğini, topuklu ayakkabı giyen T.Y. ile birlikte yere düştüklerini öne sürdü. T.Y.’nin takıntılı olduğunu ifade eden A.O.K., dosyaya giren tehdit ve şantaj mesajlarına rağmen “Asıl şikâyetçi benim, hayatımdan endişe ediyorum” dedi.

Savcılık ‘kasten yaralama’, ‘şantaj’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme ise ‘suçun şüpheli lehine değişme ihtimali’ nedeniyle adli kontrolle serbest bıraktı.

‘ADALETE GÜVEN...’

Habertürk Gazetesi'nde bugün yer alan Arzu Kaya'nın haberine göre savcı, karara itirazında kadına şiddet ve yargının tutumu konusunda çarpıcı ifadelere yer verdi: “Ülkemizde son yıllarda kadına şiddet arttı. Kamuoyunun gözünde yasaların yetersiz kaldığı ve suç işleyenlerin elini kolunu sallayarak dolaştığı izleniminin artarak yargıya da güvenin azalmasına sebebiyet verildi. Darbın raporla kanıtlanmasına rağmen adli kontrol verilmesi, yargıdan beklenenleri karşılayamaz. Basit yaralama suçu dahi medyada haber olması üzerine tutuklamalar yapıldı. Bu olayda tutuklama şartı gerçekleştiği halde delillerin takdirinde hata yapıldı.” Ancak mahkeme ve sonrasında üst mahkeme de itirazın reddine hükmetti.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Başsavcılığı, şüphelinin evinde arama yapılması ve cep telefonuna el konulmasını talep etti.

Burnu kırılan, yüzü ve alnında şiddetin korkunç izlerini taşıyan T.Y.’nın fotoğrafları dava dosyasına da girdi.

‘HAYATIM TEHLİKEDE’ DİYEREK DİLEKÇE VERDİ

Savcılıkta ifade veren T.Y., şüphelinin yurtdışına kaçacağı yönünde duyum aldığını belirterek, “Dövüldüm, tehdit ve şantaja uğradım. Hayatım tehlikede. Yalnız dışarı çıkmaya korkuyorum” dedi. Mahkemeden aldığı uzaklaştırma kararı nedeniyle şüphelinin kendisini aramadığını söyleyen genç kadın, ancak arkadaşlarının barıştırmak için kendisini aradığını ifade etti. Habertürk’e konuşan T.Y. “Adalet, hak yerini bulsun istiyorum. Sapkın kişilerin tutuklandığı temiz bir ülke istiyorum. Sesimi duysunlar. İlla ölmem mi gerek?” diye sordu.

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