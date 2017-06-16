Tüfeği eline alan kadın komşularına kabus yaşattı

Olay saat 19.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 3'üncü Sokak'ta bulunan Lider Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 54 yaşındaki Adalet G. evindeki av tüfeğiyle apartmanın içerisinde bir el ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Adalet G.'yi ikna edemeyince tekrar ateş edebileceği düşüncesiyle olay yerine özel hareket polisleri sevk edildi. Apartmanın 8'inci katında oturan kadının balkondan atlama ihtimaline karşı da itfaiye ekipleri branda açarak önlem aldı.Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan Adalet G. zaman zaman balkona çıkarak polis ekipleri ile konuştu. 5 saat boyunca süren çabalara karşın Adalet G. ikna edilemedi. Her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin bina önündeki bekleyişi sürüyor.