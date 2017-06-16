﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Haziran 2017 Cuma 01:28

Tüfeği eline alan kadın komşularına kabus yaşattı

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Adalet G. oturduğu apartmanın içinde tüfekle rastgele ateş ederek komşularına korku dolu anlar yaşattı.

Tüfeği eline alan kadın komşularına kabus yaşattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Tüfeği eline alan kadın komşularına kabus yaşattı

Olay saat 19.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 3'üncü Sokak'ta bulunan Lider Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 54 yaşındaki Adalet G. evindeki av tüfeğiyle apartmanın içerisinde bir el ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri  Adalet G.'yi ikna edemeyince tekrar ateş edebileceği düşüncesiyle olay yerine özel hareket polisleri sevk edildi. Apartmanın 8'inci katında oturan kadının balkondan atlama ihtimaline karşı da itfaiye ekipleri branda açarak önlem aldı.
Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan Adalet G. zaman zaman balkona çıkarak polis ekipleri ile konuştu. 5 saat boyunca süren çabalara karşın Adalet G. ikna edilemedi. Her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin bina önündeki bekleyişi sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakarya Hendek'te gerginlik; Suriyeli sopalarla saldırdı Sakarya Hendek'te gerginlik; Suriyeli sopalarla...
Tunceli'de karakola saldırı; PKK'lı teröristler kaçtı Tunceli'de karakola saldırı; PKK'lı teröristler...
Servisçiler okul bahçesinde çatıştı: Öğrenciler dehşeti yaşadı Servisçiler okul bahçesinde çatıştı: Öğrenciler...
Gaziantep'de hava destekli PKK-PYD operasyonu Gaziantep'de hava destekli PKK-PYD operasyonu
Hırsız, işyeri sahibi uyurken soydu gitti Hırsız, işyeri sahibi uyurken soydu gitti
Koza İpek Holding iddianamesi mahkemeye gönderildi Koza İpek Holding iddianamesi mahkemeye gönderildi
Yukarı Çık

Sakarya Hendek'te gerginlik; Suriyeli sopalarla...
Suriye'den iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelenler, Sakarya Hendek'te adeta savaş çıkardı....

Haberi Oku