Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
96387
ALTIN
231.134
DOLAR
5.9146
STERLİN
7.5503
EURO
6.7878
Avcı "Oyun olarak rakipten daha şanslıyız"
Avcı "Oyun olarak rakipten daha...
Güneş: ‘Kazanmak güzel’
Güneş: ‘Kazanmak güzel’
Beşiktaş 1- LASK LINZ 0
Beşiktaş 1- LASK LINZ 0
Medipol Başakşehir 0-Burnley 0
Medipol Başakşehir 0-Burnley 0
Milli Atlet Ramil Guliyev Avrupa Şampiyonu  
Milli Atlet Ramil Guliyev Avrupa...

Tüp Bebek Merkezi'nde milyon dolarlık vurgun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir tüp bebek merkezinde 4 milyon dolarlık açık nedeniyle hastanenin finans müdürü ve muhasebe sorumlusu tutuklandı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.

Tüp Bebek Merkezi'nde milyon dolarlık vurgun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir tüp bebek merkezinde 4 milyon dolarlık açık nedeniyle hastanenin finans müdürü ve muhasebe sorumlusu tutuklandı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.

10 Ağustos 2018 Cuma 04:41
Tüp Bebek Merkezi'nde milyon dolarlık vurgun

Tüp Bebek Merkezi'nde milyon dolarlık vurgun


Bebek hayaliyle yaşayan ailelerin gittiği KKTC'deki bir tüp bebek merkezinde en az 4 milyon dolarlık vurgun yapıldığı ortaya çıkarıldı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi'ne bağlı UKCFA Tüp Bebek Merkezi'nin muhasebesindeki 4 milyon dolarlık açık nedeniyle, finans müdürü Mehmet Çetin A. ile muhasebe sorumlusu Canan K. tutuklandı.

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi'ne bağlı UKCFA Tüp Bebek Merkezi'nin muhasebesinde 4 milyon dolarlık açık belirlendi.

Merkez direktörlerinden, Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil İbrahim Tekin durumu Gazimağusa Emniyeti Mali Şube Birimi'ne şikayet etti. Şikayette, 4 milyon doların yanında şirkete ait 475 bin TL'lik taşınmaz malın da muhasebe sorumlusu Canan K. üzerine kaydedildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, merkezin finans müdürü Mehmet Çetin A. ile muhasebe sorumlusu Canan K.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli için 1 gün tutukluluk verildi. Şüphelilerin yarın yeniden yargıç karşısına çıkacağı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Damat cezaevine, gelin baba evine gitti
Damat cezaevine, gelin baba evine gitti
Taksici esnafı değil, gasp çetesi; Japon kadın turisti soymuşlar
Taksici esnafı değil, gasp çetesi; Japon kadın turisti soymuşlar
Kayseri'de seri katil dehşeti; 7 kişiyi öldürmüştü
Kayseri'de seri katil dehşeti; 7 kişiyi öldürmüştü
Seren Aydın'ın sır dolu ölümü: 6. kattan düştü
Seren Aydın'ın sır dolu ölümü: 6. kattan düştü
Eşiyle hatıra fotoğraf çektiren adam, magandaların saldırısına uğradı
Eşiyle hatıra fotoğraf çektiren adam, magandaların saldırısına uğradı
Gladyatör miğferi tarihi eser kaçakçılarında çıktı
Gladyatör miğferi tarihi eser kaçakçılarında çıktı
Pempe Panter Ayşe, uzun sarı saçlı polise aldanmış
Pempe Panter Ayşe, uzun sarı saçlı polise aldanmış
Hırsızlar kanser hastalarının umudunu çaldı 
Hırsızlar kanser hastalarının umudunu çaldı 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim