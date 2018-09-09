Üniversiteli Zeynep, kesilen ağacın altında kaldı
Ünye'de üniversiteli Zeynep Gümüş, ağabeyine yardım ederken feci şekilde can verdi. 22 yaşındami genç kızın ölümü yakınlarını yasa boğdu.
Ordu’da genç bir kız, kesilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi’nde ağabeyi ağaç kestiği sırada yakınında bulunan Zeynep Gümüş (22), ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Edinilen ilk bilgire egöre, hemen Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan müdahalenin ardından Ordu’ya sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zeynep Gümüş’ün yarın Saraycık’ta toprağa verileceği öğrenildi.