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Üniversiteli Zeynep, kesilen ağacın altında kaldı

Ünye'de üniversiteli Zeynep Gümüş, ağabeyine yardım ederken feci şekilde can verdi. 22 yaşındami genç kızın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Üniversiteli Zeynep, kesilen ağacın altında kaldı

Ünye'de üniversiteli Zeynep Gümüş, ağabeyine yardım ederken feci şekilde can verdi. 22 yaşındami genç kızın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

09 Eylül 2018 Pazar 17:56
Üniversiteli Zeynep, kesilen ağacın altında kaldı

Üniversiteli Zeynep, kesilen ağacın altında kaldı

Ünye'de üniversiteli Zeynep Gümüş, ağabeyine yardım ederken feci şekilde can verdi. 22 yaşındami genç kızın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ağabeyi ağaç kestiği sırada yakınında olan 22 yaşındaki Zeynep Gümüş, devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Ordu’da genç bir kız, kesilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi’nde ağabeyi ağaç kestiği sırada yakınında bulunan Zeynep Gümüş (22), ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. 


Edinilen ilk bilgire egöre, hemen Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan müdahalenin ardından Ordu’ya sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zeynep Gümüş’ün yarın Saraycık’ta toprağa verileceği öğrenildi.

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