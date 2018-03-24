Ünlü İtalyan modacıya Antalya'da saldırı; Ormanda döverek gasp ettiler
Turist getirmek için yatırımcılar milyonlarca dolarlık tanıtım yaparken, Antalya'ya gelen turistlere yönelik gasp ve saldırı haberleri hızla artıyor. Antalya'ya tatile gelen İtalyan moda tasarımcısı 61 yaşındaki Luciano Portelli'yi dövüp, 3 bin 500 euro parasını gasp ettiği iddia edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
İhbar üzerine ormanlık alana gelen polis ekipleri İtalyan modacıyı hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra özel bir hastaneye götürülen Luciano Portelli, yoğun bakıma alındı.
Portelli'nin cep telefonu arama kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliğini belirlediği şüphelileri gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.A., F.İ., S.Ş. ve U.Ö., önce sağlık kontrolünden geçirildi sonra adliyeye sevk edildi.