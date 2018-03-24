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Ünlü İtalyan modacıya Antalya'da saldırı; Ormanda döverek gasp ettiler

Her tatil için Antalya'ya gelen ünlü İtalyan moda tasarımcısı Luciano Portelli'yi gasp için ormana götüren ve öldüresiye döven 4 kişi yakalandı..

Ünlü İtalyan modacıya Antalya'da saldırı; Ormanda döverek gasp ettiler

Her tatil için Antalya'ya gelen ünlü İtalyan moda tasarımcısı Luciano Portelli'yi gasp için ormana götüren ve öldüresiye döven 4 kişi yakalandı..

24 Mart 2018 Cumartesi 15:28
Ünlü İtalyan modacıya Antalya'da saldırı; Ormanda döverek gasp ettiler

Ünlü İtalyan modacıya Antalya'da saldırı; Ormanda döverek gasp ettiler

Turist getirmek için yatırımcılar milyonlarca dolarlık tanıtım yaparken, Antalya'ya gelen turistlere yönelik gasp ve saldırı haberleri hızla artıyor. Antalya'ya tatile gelen İtalyan moda tasarımcısı 61 yaşındaki Luciano Portelli'yi dövüp, 3 bin 500 euro parasını gasp ettiği iddia edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Antalya'ya yaklaşık 25 yıldır tatile gelen İtalyan moda tasarımcısı ve turizmci Luciano Portelli, 22 Mart gecesi, daha önceki ziyaretleri sırasından tanıştığı M.A. ve F.İ. ile Ermenek Mahallesi'nde buluştu. Portelli ve beraberindekiler daha sonra bölgedeki ormanlık alana gitti. İddiaya göre M.A. ve F.İ., burada bekleyen arkadaşları S.Ş. ve U.Ö. ile beraber Portelli'yi sopalarla dövüp, üzerinde bulunan 3 bin 500 euro ve cep telefonunu gasp etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Luciano Portelli'nin çığlıklarını duyanlar durumu polise haber verdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine ormanlık alana gelen polis ekipleri İtalyan modacıyı hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra özel bir hastaneye götürülen Luciano Portelli, yoğun bakıma alındı.

Portelli'nin cep telefonu arama kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliğini belirlediği şüphelileri gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.A., F.İ., S.Ş. ve U.Ö., önce sağlık kontrolünden geçirildi sonra adliyeye sevk edildi.

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