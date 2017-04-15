Van Çatak'ta bombalı saldırı; Şehitler törenle uğurlanıyor

VAN'DA PKK'DAN BOMBALI TUZAK: 2 ŞEHİT

Van Çatak'ta şehit düşen güvenlik görevlileri bugün törenle uğurlanıyor. Hükümet Konağı önünde 2 çocuk babası şehit güvenlik korucusu Kasım Sancar için tören düzenlendi. Şehit Sancar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla alınarak tören mangasındaki askerlerin omzunda bir süre taşındıktan sonra Çatak Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit güvenlik korucusu Sancar'ın cenazesi, tekbir ve dualarla ilçe mezarlığında toprağa verildi.Cenaze töreninin ardından güvenlik korucusu'ın yakınları, şehit evinde taziyeleri kabul etti. Burada kısa bir konuşma yapanl, "Canı Allah'tan başka almaya kimsenin hakkı yoktur. Bu hainliktir. Masum canı alanların bu dünyada yeri yoktur. Bugün maalesef ki iki tane şehidimiz vardır. Birisi Korucu Kasım Sancar diğeri ise Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan'dır. Allah şehitlerimizin ailesine ve yakınlarına sabır versin. Umarım ülkemiz en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulur. Rabbim memleketimizde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı nasip etsin. Hepimiz aynı dinin mensubuyuz, kardeşiz, biriz. Kıyamete kadar bu topraklar bizim olacak, bir olacağız. İnşallah burada barış içerisinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" dedi.Van'ın Çatak İlçesi'nde güvenlik güçleri yol taraması yaparken PKK'lı teröristler menfeze yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada Kıdemli Astsubay Sinan Babacan ile güvenlik korucusu Kasım Sancar şehit oldu.PKK'nın bombalı saldırısı saat 15.30 sıralarında Kacit Köyü yolunda oldu. Güvenlik güçleri yol taraması yaparken, PKK'lı teröristler menfeze yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı, uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada Kıdemli Astsubay Sinan Babacan ile güvenlik korucusu Kasım Sancar şehit oldu.Saldırı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlatıldı.