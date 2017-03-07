YPG'li 11 terörist kanlı saldırılar için İstanbul'a gelmiş

LİCE KIRSALINDAN İSTANBUL'A GELMİŞ

İstanbul polisinin son üç gündür ana cadde ve güzergahlar ile metro istasyonları ile vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde aldığı güvenlik önleminin nedeni belli oldu. Bir grup YPG'li teröristin kanlı saldırılar için İstanbul'a geldiğini tesbit eden İstanbul polisi 11 teröristi gözaltına aldı. Yakalanan teröristlerin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı öğrenildiBeyoğlu'nda düzenlenen operasyonda YPG terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösteren "Hoca" kod adlı Nizamettin C. sahte kimlikle yakalandı. YPG'li teröristin "çocuğa cinsel istismar" suçundan arandığı öğrenildi.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de faaliyet gösteren YPG terör örgütünün silahlı kanadında faaliyet gösteren bir teröristin sansasyonel bir eylem için İstanbul'a geldiğini belirledi.TEM ekipleri, aranan teröristin kaldığı adresi belirleyince, Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, "Hoca" kod isimli Nizamettin C. gözaltına alındı.Teröristin üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet cep telefonu, 1 adet mikro sd kart, zanlının resminin bulunduğuveadına hazırlanmış sahte kimlik ele geçirildi.Gözaltına alınan Nizamettin C.'nin YPG terör örgütünün silahlı kanadında aktif görev aldığı, Lice kırsalında PKK'lı teröristlerle görüşerek sansasyonel bir eylem için İstanbul'a geldiği öğrenildi.ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDA ARANMASI VARYPG militanı Nizamettin C.'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan polis tarafından aranmasının da olduğu öğrenildi.