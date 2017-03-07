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07 Mart 2017 Salı 19:35

YPG'li 11 terörist kanlı saldırılar için İstanbul'a gelmiş

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG üyesi 11 kişi İstanbul'da yakalandı.

YPG'li 11 terörist kanlı saldırılar için İstanbul'a gelmiş
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YPG'li 11 terörist kanlı saldırılar için İstanbul'a gelmiş

İstanbul polisinin son üç gündür ana cadde ve güzergahlar ile metro istasyonları ile vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde aldığı güvenlik önleminin nedeni belli oldu. Bir grup YPG'li teröristin kanlı saldırılar için İstanbul'a geldiğini tesbit eden İstanbul polisi 11 teröristi gözaltına aldı. Yakalanan teröristlerin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı öğrenildi
Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda YPG terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösteren "Hoca" kod adlı Nizamettin C. sahte kimlikle yakalandı. YPG'li teröristin "çocuğa cinsel istismar" suçundan arandığı öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de faaliyet gösteren YPG terör örgütünün silahlı kanadında faaliyet gösteren bir teröristin sansasyonel bir eylem için İstanbul'a geldiğini belirledi.

LİCE KIRSALINDAN İSTANBUL'A GELMİŞ

TEM ekipleri, aranan teröristin kaldığı adresi belirleyince, Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, "Hoca" kod isimli Nizamettin C. gözaltına alındı.

Teröristin üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet cep telefonu, 1 adet mikro sd kart, zanlının resminin bulunduğu Mehmet Babaç ve Beşir İlhan adına hazırlanmış sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan Nizamettin C.'nin YPG terör örgütünün silahlı kanadında aktif görev aldığı, Lice kırsalında PKK'lı teröristlerle görüşerek sansasyonel bir eylem için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDA ARANMASI VAR

YPG militanı Nizamettin C.'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan polis tarafından aranmasının da olduğu öğrenildi.
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