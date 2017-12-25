"30 yaşında olsaydı onu almazdım. Göğüsleri sarkmış olurdu”

Oyuncu Ahmet Arıman verdiği röğortajda olay sözlere imza attı.Hayta İsmail lakaplı oyuncu Ahmet Arıman, verdiği röportajda, "Eşim 30 yaşında olsaydı almazdım. Göğüsleri sarkmış olacaktı" diyerek herkesi şoke edecek sözler söyledi. Posta Gazetesi’ne röportaj veren Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman, kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlenmesiyle ilgili ilginç yorumlarda bulundu. Hayta İsmail’in kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlenmesi herkesi şoke etmişti. Hayta, yaptığı açıklamalarla bir kez daha herkesi şaşırttmayı başardı. Verdiği röportajda, “Kader 30 yaşında olsaydı onu almazdım. Göğüsleri sarkmış olurdu” dedi. 62 yaşındaki Hayta İsmail, cinsellikle ilgili olarak da “Yatak odasında çareler tükenmez. Gerekirse ilaç alırım. Kader bendeki potansiyeli gördü” ifadelerinde bulundu.