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10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:55

Acun'dan rekor ödül

Tv 8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında olan Survivor bu akşam bir ilke imza atacak

Acun'dan rekor ödül
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Acun'dan rekor ödül
   Tv 8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında olan Survivor bu akşam bir ilke imza atacak.Survivor’ın 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atarak ödül oyununu kazanan takımın her bir üyesine araba hediye edeceğini açıklıyor. Bu açıklamanın ardından 6 araba parkurda beliriyor. Ödülü duyan yarışmacılar ise adeta kendinden geçiyor.
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Acun ılıcalıSurvivorRekor Ödül
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