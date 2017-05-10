Tv 8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında olan Survivor bu akşam bir ilke imza atacak.Survivor’ın 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atarak ödül oyununu kazanan takımın her bir üyesine araba hediye edeceğini açıklıyor. Bu açıklamanın ardından 6 araba parkurda beliriyor. Ödülü duyan yarışmacılar ise adeta kendinden geçiyor.
Acun'dan rekor ödül
Tv 8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında olan Survivor bu akşam bir ilke imza atacak
Tv 8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında olan Survivor bu akşam bir ilke imza atacak.Survivor’ın 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atarak ödül oyununu kazanan takımın her bir üyesine araba hediye edeceğini açıklıyor. Bu açıklamanın ardından 6 araba parkurda beliriyor. Ödülü duyan yarışmacılar ise adeta kendinden geçiyor.