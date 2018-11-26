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Acun Ilıca'lı boşanıyor

 Acun Ilıca'lı geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Şeyma Subaşı ile boşanıyorlar.

Acun Ilıca'lı boşanıyor

 Acun Ilıca'lı geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Şeyma Subaşı ile boşanıyorlar.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:08
Acun Ilıca'lı boşanıyor

Acun Ilıca'lı boşanıyor

   Acun Ilıca'lı geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Şeyma Subaşı ile boşanıyorlar. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Şeyma Subaşı ile boşanacakları yönündeki haberleri, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularına attığı "Boşanıyoruz, haberler doğru" mesajıyla doğruladı.

   İlişkileriyle gündeme bomba gibi düşen, evlilikleriyle gündemde kalmaya devam eden Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı hakkındaki boşanma iddiaları doğru çıktı. Acun Ilıcalı, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada boşanma haberlerini doğruladı.

   Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Şeyma Subaşı ile boşanacakları yönündeki haberleri, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularına attığı "Boşanıyoruz, haberler doğru" mesajıyla doğruladı.

   Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin bir süredir aralarının pek iyi olmadığı ve boşanma konusunu günlerdir aralarında masaya yatırdıkları öğrenildi. İddiaya göre ikilinin dün itibariyle dostça ve arkadaşça ayrılma konusunda net bir karara vardıkları öğrenildi. Acun ve Şeyma Ilıcalı karşılıklı anlaşmalı olarak boşanıyor.

    Şeyma Subaşı sosyal medya hesaplarından boşanma haberlerine yapılan 'hayırlı olsun' yorumlarını beğeniyor.

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Sinem Umaş, Şeyma Subaşı'nın, oyuncu Çağatay'a Ulusoy'la birlikte olduğunu iddia etti. Umaş, "Şeyma subaşı aylar önce Çağatay Ulusoy'la bir mekanda eğlenip sonra evine gitmişler ve kameralara yakalanmışlardı. Acun bu haberi asla yayınlatmadı, ben de şaşırmıştım oha neden boşamıyor diye." dedi.

    Umaş, Acun'un ise oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya Londra'da ev aldığını da iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
şeyma Subaşı
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