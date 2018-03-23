Aleyna Tilki "Ukala ve egoisttim"

Aleynna Tilki konser öncesi kendisi hakkında özeleştiride bulundu.Aleyna Tilki dil eğitimi için gittiği Amerika’dan geçen hafta döndü. Dün de hem 18’inci yaşını kutlayacağı, hem 31 Mart’ta konser vereceği Bostancı Gösteri Merkezi’nde prova yaptı.Aleyna Tilki, “Farklı ve kendime özgü bir müzik tarzım var. Kimsenin beni rakip göreceğine inanmıyorum. öyledikleri gibi şımarık bir kız değilim."Ne var ki ukala ve egoist olduğumu kabul ediyorum. Tamamen doğalım” diye konuştu.Konserde sıradışı bir şova imza atacağını söyleyen Aleyna Tilki, “Hayalimdeki sahneyi daha 7’nci sınıfa giderken çizmiştim. Posta'dan Hakan Kırarslan'a konuşan Aleyna Tilki "Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayalim gerçeğe dönüşecek. Bundan sonra da farklı işlerle insanların karşısına çıkacağım” dedi.Aleyna daha sonra lunaparka geçti. Çarpışan arabalara ve atlı karıncaya bindi.