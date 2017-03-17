Anne Marie Rockabye ve Cizreli Mehmet: Düet mi, montaj mı?

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Son yılların en popüler müzik uygulaması olarak öne çıkan, ünlü sanatçıların veya hayranlarının kamuoyunu istismar aracına mı dönüştü.Çok sayıda ünlü şarkıcının hayranlarıyla düet yapmasına, milyonlarca kişinin kendi arasında eşzamanlı müzik yayınına imkan veren, dünyanın tanınmış şarkıcılarına hayranlarına doğrudan ulaşmasını sağlamasıyla da dikkat çekti. Ancak uygulama kısa süre sonra, ücretli hale gelince sırf bu tür paylaşımları hızla yaygınlaştırmak için özel hazırlanan videolar sanki düet yapılıyormuş havası estirilerek milyonlarca müziksever yanıltıldı.Türkiye'de'ın, ünlü İngiliz şarkıçcıile yaptığı düetle popülaritesi artan Smule aracılığı ile milyonlarca müziksever kandırılıyor.Program icin özel olarak hazırlanan video kayıtlara, müzik tutkunlarının 'düet' yaptığı havası verilen şarkılar TV'ler 'Ünlü şarkıcı ile düet' haberlerine konu olunca, Smule uzmanları uygulamanın istismar edildiğinden yakınmaya başladı.Smule aracılığıyla hayranlarına ulaşande dahil, pek çok ünlü şarkıcının, aylarca önce yaptığı paylaşımlarda kullandığı dekor, giysileri, takı, gözlük ve diğer aksesuarlarının, hatta şarkılardaki mimik ve hareketlerinin de aynı olmasınaşarkısını hayranı olduğu ünlü şarkıcı Anne Marie ile birlikte kaydederek aylardır paylaşan çok sayıda kişinin aslında kandırılmış olabileceği tartışılıyor.Çok sayıda Smule uygulamasını karşılaştırınca ortaya çıkan daha fazla ayrıntı, yüz milyonlarca kez izletilen videolar aracalığıyla ünlü şarkıcıların daha geniş kitleye ulaşırken, hayranlarını kandırmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.Söz konusu videolarda göze çarpan sıcak mimiklerin bile, farklı smule düetlerinde aynı saniyelerde tekrar ortaya çıkması bant kayıtlarına, binlerce kişiye düet yaptırılmış olabileceği izlenimi veriyor.Karaoke müziğin zirvesi olarak kabul edilenuygulaması 2008 yılında karşımıza çıktı. Dünyanın değişik ülkelerinde eş zamanlı müzik yayını yapanları cep telefonları üzerinden buluşturan uygulama kısa sürede milyonlarca kişi tarafından kullanıldı. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle Youtube, Facebook gibi mecralarda çığ gibi yayılan paylaşımlar, ünlü şarkıcıları da etkiledi. Hayran kitlesini genişletmek isteyen şarkıcılar olmadık bir anda karşılaştıkları gençlerle düet yaparak PR değeri yüksek çekimlerle milyonlarca kişiyi etkilemeyi başardı.Ünlü şarkıcının aylardır Smule'de düet yaptığı hayranlarının karşısına hep aynı kıyafetle çıktığı görüntüler..Videonun saniyelerle ölçüldüğü sol alttaki bölümde, aynı dakikalarda hep aynı hareketler ekrana geliyor..