Bacak boyu 125 cm

Amerikalı üniversite öğrencisi Holly Burt ABD'nin en uzun bacaklı kadını olmaya aday.Yaşıtlarından her zaman daha uzun olan Holly Burt 1.95 boyunda, bacak boyu ise 125 santimetre.
Amerikalı genç kadının boy uzunluğu diğer kişilerle yan yana geldiğinde fark açık bir şekilde fark ediliyor. Uçağa ya da arabaya binmekte zorluk yaşayan Burt, çocukluğunda da kardeşlerinden de bir hayli uzun.Tasarım öğrencisi, uzun boyun sırrını genetik geçmişine bağlıyor. Çünkü Holly amcasının da oldukça uzun boylu olduğunu belirtiyor.Gittiği her yerde gözleri üzerine toplayan genç öğrenci, ilgiden memnun gibi gözüküyor.