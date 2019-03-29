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Bakımını üstlendiği hayvanlarına Metin, Ali, Feyyaz ismini koydu

 Şarkıcı İrem Derici hayvan barınağından 3 hayvanın daha bakımını üstlendi.

Bakımını üstlendiği hayvanlarına Metin, Ali, Feyyaz ismini koydu

 Şarkıcı İrem Derici hayvan barınağından 3 hayvanın daha bakımını üstlendi.

29 Mart 2019 Cuma 16:16
Bakımını üstlendiği hayvanlarına Metin, Ali, Feyyaz ismini koydu

Bakımını üstlendiği hayvanlarına Metin, Ali, Feyyaz ismini koydu

   Şarkıcı İrem Derici hayvan barınağından 3 hayvanın daha bakımını üstlendi.Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden ve burada toplamda beş hayvanın bakım masraflarını üstlenen şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine ve sanatçı dostlarına seslendi.Sosyal medya hesabından ziyaretine gittiği Yedikule Hayvan Barınağı’nda bir video çeken Derici, barınakta daha önceki ziyaretlerinde bakımlarını üstlendiği ‘Kıymetlim’ ve ’17’ isimli hayvanların yanına bu defa ‘Metin, Ali ve Feyyaz’ adını verdiği hayvanların da bakımını üstlendiğinin müjdesini veren şarkıcı meslektaşı Simge Sağın’a seslenerek barınağa destek verilmesi adına bir yardım zinciri başlatmak istediğini söyledi. Derici’nin satırları; “İki ay önce üç yıldır ziyaret ettiğim Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret ettim. Bizim French Bulldog Rude Boy ağır bir göz ameliyatı geçirdi daha 2.5 aylıkken. Rude Boy ameliyattan bomba gibi çıkınca o garibim, barınağa terkedilen güzellikleri düşündüm… Yüklendim mamaları gittim. Artık ben de Meral Olcay ve ekibiyle aile oldum yıllar geçtikçe. İki evladım vardı barınakta, bakımını üstlendiğim ‘Kıymetlim’ ve ’17’ isimli. Bu gidişimde 3 evlat daha edindim, Metin, Ali, Feyyaz koydum isimlerini… İnanılmaz desteğe ihtiyaçları var! Bir köpeğin 1 aylık bakımı 100 TL. Şimdi ben topu bir kedi annesi olan Simge Sağın bebeğime atıyorum, o da bir başkasına atsın: SİMGE VAR MISIN BİR KAÇ MİNİĞİN KORUYUCU AİLESİ OLMAYA?” şeklinde olurken aynı zamanda şu videoyu paylaştı:

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
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