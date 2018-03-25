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Bana vuracak adam daha anasından doğmadı

Modacı ,stilist manken İvana Sert son rol aldığı filmdeki bir sahnede Peker Açıkalın'ın kendisine tokat attığı yolundaki iddiaları cevapladı.

Bana vuracak adam daha anasından doğmadı

Modacı ,stilist manken İvana Sert son rol aldığı filmdeki bir sahnede Peker Açıkalın'ın kendisine tokat attığı yolundaki iddiaları cevapladı.

25 Mart 2018 Pazar 09:09
Bana vuracak adam daha anasından doğmadı

Bana vuracak adam daha anasından doğmadı

    Modacı ,stilist manken İvana Sert son rol aldığı filmdeki bir sahnede Peker Açıkalın'ın kendisine tokat attığı yolundaki iddiaları cevapladı.38 yaşındaki güzel manken İvana Sert ‘Baba 1 Buçuk’ adlı filmde Peker Açıkalın’ın kendisine attığı tokat yüzünden tartıştıkları yönündeki haberlerin gerçek olmadığını söyledi.Böyle bir olayın yaşanmadığını ve olayların yanlış aktarıldığını söyleyen İvana Sert,“Bana vuracak adam daha doğmadı, haberler yalan. Ben hayatımda hiç şiddet görmedim. Zaten sporcu olduğum için kendimi korumasını bilirim” dedi.

Sözcü

 

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Ivana Sert
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