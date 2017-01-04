Barbaros Şansal'dan mesaj var

Sosyal medyadaki paylaştığı video yüzünden önce KKTC'den sınır dışı edilen daha sonra Türkiye'ye gelerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri 9 No'lu cezaevine gönderilen Barbaros Şansal,bugün avukatı Efkan Bolaç ile görüştü.Görüşmenin ardından Twitter'dan açıklama yapan Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç şu paylaşımı yaptı.
Sosyal medyadaki paylaştığı video yüzünden önce KKTC'den sınır dışı edilen daha sonra Türkiye'ye gelerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri 9 No'lu cezaevine gönderilen Barbaros Şansal,bugün avukatı Efkan Bolaç ile görüştü.Görüşmenin ardından Twitter'dan açıklama yapan Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç şu paylaşımı yaptı.