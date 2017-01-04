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04 Ocak 2017 Çarşamba 17:55

Barbaros Şansal'dan mesaj var

Barbaros Şansal bugün avukatı ile görüştü.

Barbaros Şansal'dan mesaj var
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Barbaros Şansal'dan mesaj var
   Sosyal medyadaki paylaştığı video yüzünden önce KKTC'den sınır dışı edilen daha sonra Türkiye'ye gelerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri 9 No'lu cezaevine gönderilen Barbaros Şansal,bugün avukatı Efkan Bolaç ile görüştü.Görüşmenin ardından Twitter'dan açıklama yapan Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç şu paylaşımı yaptı.



 
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Barbaros Şansal
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