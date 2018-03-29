Beverly Hills sokaklarında iç çamaşırı olmadan gezdi

Güzel oyuncu Phobe Price iç çamaşırı giymeden köpeğini gezdirmeye çıkınca ortalık karıştı.Oyuncu Phoebe Price, Beverly Hills sokaklarında iç çamaşırı olmadan gezdi. Eğilip köpeğini seven ünlü yıldız poposu görünsün diye öyle şeyler yaptı ki...Oyuncu Phoebe Price Beverly Hills sokaklarında olay yarattı. Köpeğini gezdirmeye çıkan ünlü oyuncu mini elbisenin altına iç çamaşırı giymedi ve bunu paparazzilere göstermek için elinden geleni yaptı. Önce eğilip köpeğini sevdi. Paparazzilerin ilgisinin arttığını görünce aynı hareketi defalarca yaptı.Posta'nın haberine göre üstüne bir de rüzgar esince Phoebe Price'ın bütün poposu magazin malzemesi oldu.

İşte çevredekilerin ilgisini de umursamayan ünlü oyuncunun o halleri...